„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с извънредна програма на живо на 3 октомври

На 3 октомври, събота, Българската национална телевизия ще отрази посрещането на тленните останки на българския владетел със специална извънредна програма „Цар Самуил: Завръщането“. Екипите на обществената телевизия ще проследят всички моменти по пътя от Солун до София и ще дадат възможност на зрителите да бъдат част от историята, която се случва пред очите ни.

Началото на специалната програма е в 8.00 ч. с предаването „Денят започва с Георги Любенов“. Веднага след него ефирът на БНТ продължава със специално студио с водещ Аделина Радева, което ще следи развитието на събитията до следобедните часове. От 12.00 ч. зрителите ще могат да гледат специална изнесена емисия новини „По света и у нас“ от центъра на София.

Тематичната програма „Цар Самуил: Завръщането“ ще представи не само събитието в реално време, но и историята зад него – личността на цар Самуил, времето, в което е живял и мястото му в българската историческа памет. Гости в студиото ще бъдат историци, археолози, журналисти, а репортерските екипи на БНТ ще предават от всички ключови места по маршрута на завръщането.

Зрителите ще видят документални кадри и свидетелства, които допълват историческия разказ за цар Самуил и неговата епоха.

Със специалната си програма БНТ ще даде възможност на зрителите на обществената телевизия да проследят в реално време събитие с важно историческо и обществено значение след постигнатото от България и Гърция междудържавно споразумение.