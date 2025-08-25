Донатела Версаче с нов външен вид – феновете я сравниха с Линдзи Лоън!

70-годишната модна икона Донатела Версаче отново разбуни социалните мрежи. Дизайнерката публикува зашеметяваща снимка в профила си и буквално накара феновете да ахнат.

През годините Донатела често е ставала обект на коментари заради променящия се външен вид, като самата тя е признавала единствено за ботокс. Този път обаче трансформацията ѝ е толкова голяма, че мнозина я определиха като "чисто нова версия на себе си".

На премиерата на мюзикъла „Дяволът носи Прада“, заедно със своя близък приятел сър Елтън Джон, Донатела вече изглеждаше различна – и предизвика вълна от коментари онлайн.

В X (бивш Twitter) заваляха шеговити реакции:

„Донатела, намери ли си докторът на Линдзи Лоън?“ – пита фен.

Други пък отбелязаха, че младоликият ѝ стил напомня на последната метаморфоза на актрисата.





