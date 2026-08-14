„Еврогларус“ – гларусът от Бургас да стане маскот на „Евровизия 2027“?

Бургаският гларус да се превърне в официален маскот на „Евровизия 2027“ – това предложение отправиха от Кукления театър – Бургас в социалните мрежи.

Идеята е познатият на всички бургазлии гларус от спектакъла „Бургаски гларуси“ да се превърне в „Еврогларус“ и да посрещне участниците и гостите на песенния конкурс в морския град.

От театъра посочват, че гларусът е естествен символ на Бургас – свободолюбив, колоритен, артистичен и неразделна част от атмосферата на града.

„Какъв по-подходящ маскот на Евровизия и символ на Бургас от бургаския гларус?“, питат от Кукления театър.

Според авторите на предложението характерният „музикален“ глас на птиците също е своеобразна звукова запазена марка на Бургас и част от ежедневието на жителите и гостите на града.

През годините „Евровизия“ е имала различни официални маскоти, а от Кукления театър смятат, че именно гларусът е най-подходящият образ за домакинството на Бургас през 2027 г.