Мисия на Европейската космическа агенция, наречена „Хера“, изследва мястото, на което през 2022 г. космическият апарат DART на НАСА умишлено се вряза в астероид, за да промени траекторията му, пише Би Би Си. Очаква се първите изображения от мисията да бъдат публикувани по-късно днес.

Експериментът тогава е първият по рода си тест за планетарна защита, като целта е да се установи какви действия бихме могли да предприемем на Земята, ако някой космически обект се насочи към планетата ни.

„Хера“ е нещо като инспектор Коломбо, който се връща на мястото на катастрофата, за да разследва какви са последиците от този удар“, казва Патрик Мишел, главен научен ръководител на мисията „Хера".

Експериментът със сблъсъка е проведен с двойка астероиди: по-големият, наречен Дидим, е с диаметър около 730 метра (2400 фута), като около него обикаля по-малък космически обект, наречен Диморфос, с диаметър около 150 метра (490 фута).

През 2022 г. космическият апарат DART е насочен към Диморфос и се врязва в него със скорост от 22 000 км/час.

Ударът е бил толкова мощен, че образувалият се шлейф от отломки, простиращ се на около 10 000 километра, е забелязан от телескопи както на Земята, така и в Космоса.

Сблъсъкът доказва, че е възможно да се промени траекторията на по-малкия астероид.

Преди удара на DART на астероида Диморфос са му били необходими 11 часа и 55 минути, за да направи една обиколка около Дидим. След сблъсъка продължителността на орбитата му намаляла с около 33 минути.

„DART се взриви при удара с астероида и затова не разполагаме с информация за крайното състояние на небесното тяло“, обясни Мишел. „Ударът може да е оставил кратер – и ако това е така, трябва да разберем какви са неговите размери и дълбочина. Възможно е обаче сблъсъкът да е променил изцяло формата на астероида.“

През следващата година мисията „Хера“ ще изследва Диморфос, като ще проучи и Дидим.

Космическият апарат е оборудван с множество научни инструменти, а на борда му се намират и два малки спътника с размерите на кутии за обувки. Те ще могат да изследват отблизо мястото на сблъсъка, а впоследствие да кацнат върху астероида.

Една от основните задачи е да бъде измерена масата на Диморфос, за да се установи колко ефективно космическият апарат е успял да промени движението му чрез удара.

Тази информация би била от решаващо значение, ако някога открием космически обект, чиято траектория е насочена към сблъсък със Земята.