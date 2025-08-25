Марго Роби с първи думи след раждането



Марго Роби публикува своя първи коментар за майчинството близо девет месеца след като стана мама — през октомври 2024 г. (тогава тя роди първото си дете).

В интервю за Entertainment Tonight актрисата сподели с истински трепет:

„Синът ми е най-хубавото нещо, което ми се е случвало.“

„Ако нямаш деца, трудно можеш да разбереш това щастие.“



Неописуемо чувство



Тя добави още една искрена мисъл:

„Ако се опиташ да обясниш тези чувства на човек с деца – няма нужда, те просто разбират. А на тези, които нямат — вероятно е просто скучно да чуят.“

„Така че – просто ще кажа: 'Това е най-прекрасното.'“



Малко подробности за семейството

Роби и съпругът й Том Акърли станаха родители през октомври 2024 г., но името и рождената дата на бебето остават неизвестни за медиите.

Те се адаптират към новата си роля, прекарваха време в Лос Анджелис и близки споделят, че се наслаждават на спокойния живот на родителство .



Стилът на завръщане

Наскоро Марго се появи на червен килим по време на промо турнето на новия си филм A Big Bold Beautiful Journey. Заложи на елегантна, полупрозрачна черна мини рокля — символично черна след розовото „Барби“ ухание .



Общо впечатление:

Марго Роби избра да говори за родителството с минимално, но силно и емоционално послание. За нея майчинството е просто — най-прекрасното нещо.