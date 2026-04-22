Ваня Стефанова ще бъде новият и.ф. главен прокурор
Първи коментар на Киев след победата на Радев: Украйна се...
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много...
Тръмп удължи примирието с Иран
ИЗВЪНРЕДНО
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка. Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен прокурор.

„За миене става, за пиене – не“: Водна криза в 9 села в община Димитровград

от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
У нас
Водата в 9 села в община Димитровград се ограничава за пиене и готвене. Причината са отклонения в качеството й по радиологични показатели, открити при периодичните проби, които се вземат. Това задължава водното дружество да осигури водоноски в селата Радиево, Малко Асеново, Голяма Асеново и останалите села от Златополската система преди дни.

Водата във водоноските е от хидрант в Димитровград, с гарантирано качество, казват от ВиК- Хасково.

Красимир Христов, кмет на с. Радиево: "Имаме детска градина с 33 деца с две групи, имаме училище със 123, водата е минерална вода се ползва при децата, училището също, така че няма проблем там."

Хората в района са свикнали да носят вода от близки извори, защото не харесват тази от мрежата.

Ангелина Динкова: "За миене става, по някой път ние работниците отиваме да си мием ръцете, пак е нещо за нас, ама за пиене, не пием, никой не съм видя да я пие тази вода. Пълним си по някой път шишетата с вода. За миете става, за нищо друго не става."

Димитър Желязков: "Не е добра водата, като пием някой път ни боли корема. Ходим в Тракия, минералната вода взимаме от Тракия. Абсолютно водата не е хубава в Радиево.

До скоро в Радиево разчитали на собствен водоизточник, който може пак да бъде използван.

Красимир Христов, кмет на с. Радиево: "Наш собствен водоизточник. Водоизточник, който е на 37 метра дълбочина, той захранва населеното място. Ние я спряхме, защото имаше завишено количество на нитрати."

Повторните проби за радиологични показатели за изпратени в специализирана лаборатория, резултатите ще се готови след месец.

БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
1
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при тежък инцидент с автобус (СНИМКИ)
2
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при...
Аделина Радева беше наградена в конкурса „БГ модна икона 2026"
3
Аделина Радева беше наградена в конкурса „БГ модна икона...
Президентът Йотова: В сряда или четвъртък следващата седмица ще бъде свикан парламентът
4
Президентът Йотова: В сряда или четвъртък следващата седмица ще...
Какво показват преференциите на вота в София?
5
Какво показват преференциите на вота в София?
Бойко Борисов: Сега има едноличен модел "Радев" с пълната власт (ОБЗОР)
6
Бойко Борисов: Сега има едноличен модел "Радев" с пълната...

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
Убедителна преднина за „Прогресивна България" в Русе при обработени 80% от протоколите
3
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
4
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Почина композиторът Кирил Икономов
5
Почина композиторът Кирил Икономов
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
6
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?

Агенцията по храните затвори още две кланици
Агенцията по храните затвори още две кланици
БАБХ: Има опасност от разпространение на антракс от огнището в Силистренско
Мащабно учение за действия при бедствени ситуации на Летище Пловдив (СНИМКИ)
"Шофьорът забрави да дръпне ръчната спирачка": Как се стигна до фаталния инцидент в Малко Търново
Служител на АПИ е задържан за шофиране в нетрезво състояние
Полицията в Разград е задържала фенове на ЦСКА след скандал с привърженици на Лудогорец
Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен прокурор
Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен...
Президентът Йотова за оставката на Сарафов: За мен това е необходима, но първа стъпка
"Шофьорът забрави да дръпне ръчната спирачка": Как се стигна до фаталния инцидент в Малко Търново
Хакерска атака срещу Българската национална телевизия: Целта е била да се затрудни работата на обществената медия
Първи коментар на Киев след победата на Радев: Украйна се надява...
Тръмп за примирието с Иран: Те просто се опитват да „запазят...
Преди окончателните резултати: ЦИК с повторна обработка на...
Отбелязваме Деня на Земята
