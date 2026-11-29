28 села в Хасковска област са без ток по данни на електроразпределителното дружество към 12.00 часа.

Нарушения в електрозахранването има в селата Горно Войводино, Долно Войводино, Книжовник, Маслиново, Големанци, Конуш, Мандра, Орлово, Сираково, Текето, Тракиец, Злато поле, Нова Надежда, Райново, Гарваново, Минерални бани, Татарево, Ангел войвода, Боян Ботево, Винево, Въгларово, Караманци, Колец, Спахиево, Сърница, Александрово, Стамболийски и Узунджово.

23 са селата на резервни количество вода след прекъсване на електрозахранването. По информация на ВиК – Хасково, освен селата Войводово, Орлово, Сираково, Узунджово, Царева поляна, Николово, Гълъбец, Зорница, Мандра, Долно Големанци, Светослав и Бял кладенец, с резервни количества вода вече се захранват и селата Сърница, Боян Ботево, Ангел войвода, Караманци, Текето, Тракиец, Динево, Родопи, Любеново, Стойково и Широка поляна.

В 11.00 часа е прекъснато електрозахранването и на помпена станция „Злато поле“, вследствие на което на резервни количества вода преминават още десет населени места – Злато поле, Райново, Долно Белево, Радиево, Голямо Асеново, Малко Асеново, Бряст, Здравец, Странско и Длъгнево.

Към 11.30 часа е възстановено електрозахранването на помпената станция, обслужваща селата Книжовник, Манастир и Долно Войводино, като е започнало възстановяване на водоподаването в тях.

Към 12.30 часа е прекъснато електрозахранването на помпените станции, обслужващи Меричлери, Добрич и Каснаково, поради което е възможно да възникнат нарушения във водоснабдяването на тези населени места.

По последни данни с нарушено водоподаване остават селата Нова Надежда и Поляново.

Аварийните екипи продължават да работят по възстановяването на електрозахранването и водоснабдяването в засегнатите населени места.

Пътищата на територията на Област Хасково са проходими при зимни условия. Въведеното по-рано днес временно ограничение за движение на моторни превозни средства над 12 тона по пътя Хасково- Кърджали през Мост, е отменено.