53-годишен мъж пострада тежко при работа по контактната мрежа на жп гара „Дружба“

53-годишен служител на Националната компания „Железопътна инфраструктура“ пострада тежко при работа по контактната мрежа на жп гара „Дружба“ между кв. Долно езерово и Камено.
Мъжът е бил ударен от волтова дъга на железопътната линия, като е получил сериозни изгаряния по тялото. След оказана спешна помощ пострадалият е транспортиран до Клиниката по изгаряния във Варна. Инцидентът е станал по време на ремонтни дейности по електропреносната мрежа. Инспекцията по труда в Бургас проверява дали е било спряно подаването на електричество по мрежата преди началото на работа, като тепърва се изясняват причините, довели до тежката трудова злополука.
Павлин Васков, дир. Инспекция по труда-Бургас: „Работили са на моторна дрезина, която е предназначена за този случай. Целта й е била да придвижва по линията и на места, където се извършва ремонта, да повдига на височина. Бригадата им е била четирима - един е управлявал машината, един е бил долу и двама са били на самата вишка. Всъщност човекът, който е пострадал и колегата му, са били на 20см разстояние един от друг. Вече самият механизъм как е станало, какво точно са извършвали в момента на инцидента, предстои тепърва да установяваме.”
Фереди Дмамбазов , служител на жп гара “Дружба”: „Ние през това време прекарвахме вагони от тази страна и като си отидохме в нашия район, чухме че нещо е станало, но имахме работа. Тук си има зазимяване, което сме свидетели, че го слагат. Всичко си работят, както трябва.”