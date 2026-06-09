53-годишен мъж пострада тежко при работа по контактната мрежа на жп гара „Дружба“

53-годишен служител на Националната компания „Железопътна инфраструктура“ пострада тежко при работа по контактната мрежа на жп гара „Дружба“ между кв. Долно езерово и Камено.

Мъжът е бил ударен от волтова дъга на железопътната линия, като е получил сериозни изгаряния по тялото. След оказана спешна помощ пострадалият е транспортиран до Клиниката по изгаряния във Варна. Инцидентът е станал по време на ремонтни дейности по електропреносната мрежа. Инспекцията по труда в Бургас проверява дали е било спряно подаването на електричество по мрежата преди началото на работа, като тепърва се изясняват причините, довели до тежката трудова злополука.