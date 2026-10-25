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БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ

Йотова с над 35% в Бургаско, Гюров я следва с 30% при над 21% обработени протоколи (ОБНОВЯВА СЕ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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722 обработени протоколи бургас йотова ndash вълчев водят 400 гласа
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Илияна Йотова получава 35,26% от гласовете на президентските избори в Бургаска област при 21,52% обработени протоколи. Това показват актуализираните междинни данни на Районната избирателна комисия към 23.19 часа.

За Йотова са гласували 7442 избиратели, а Андрей Гюров събира подкрепата на 6361 души, или 30,14%. Разликата между двамата е 1081 гласа.

На трето място по получени гласове е Костадин Костадинов с 13,76% подкрепа. Следват Ивелин Михайлов с 4,05% и Радостин Василев с 3,85%.

До момента са отчетени 21 105 действителни гласа. Общо 998 избиратели са предпочели да отбележат „Не подкрепям никого“.

Преброяването на бюлетините в Бургаска област продължава.

#избори на 25 октомври #президентски избори 2026 #Ивелин Михайлов #Андрей Гюров #Иван Христанов #Бургас #Радостин Василев #Костадин Костадинов #избори за президент #Илияна Йотова

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