764 000 зрители са гледали първия мач от Световното по футбол по БНТ 1 и БНТ 3

Българската национална телевизия даде впечатляващ старт на излъчването на Световното първенство по футбол, като още на откриването на шампионата привлече внушителна телевизионна аудитория.

Първият мач, излъчен на живо по БНТ 1 и БНТ 3, привлече 764 000 зрители в най-гледания момент от излъчването му.

Според официалните пийпълметрични данни на GARB, прякото предаване от Мексико Сити е гледано средно от над половин милион зрители и поставя БНТ на лидерска позиция в българския телевизионен ефир вчера вечерта с аудиторен дял от 35,6 %.