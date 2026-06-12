764 000 зрители са гледали първия мач от Световното по футбол по БНТ 1 и БНТ 3

Националната телевизия е лидер по гледаемост с 35,6 % от аудиторията
Българската национална телевизия даде впечатляващ старт на излъчването на Световното първенство по футбол, като още на откриването на шампионата привлече внушителна телевизионна аудитория.
Първият мач, излъчен на живо по БНТ 1 и БНТ 3, привлече 764 000 зрители в най-гледания момент от излъчването му.
Според официалните пийпълметрични данни на GARB, прякото предаване от Мексико Сити е гледано средно от над половин милион зрители и поставя БНТ на лидерска позиция в българския телевизионен ефир вчера вечерта с аудиторен дял от 35,6 %.