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764 000 зрители са гледали първия мач от Световното по футбол по БНТ 1 и БНТ 3

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Националната телевизия е лидер по гледаемост с 35,6 % от аудиторията

церемония откриването световното първенство мексико галерия
Снимка: БТА
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Българската национална телевизия даде впечатляващ старт на излъчването на Световното първенство по футбол, като още на откриването на шампионата привлече внушителна телевизионна аудитория.

Първият мач, излъчен на живо по БНТ 1 и БНТ 3, привлече 764 000 зрители в най-гледания момент от излъчването му.

Според официалните пийпълметрични данни на GARB, прякото предаване от Мексико Сити е гледано средно от над половин милион зрители и поставя БНТ на лидерска позиция в българския телевизионен ефир вчера вечерта с аудиторен дял от 35,6 %.

#гледаемост #Първи мач #Световно Първенство по Футбол #БНТ 1

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