ИЗВЕСТИЯ

Александър Донски победи №278 в света на стаета на турнира ATP Чаланджър 75 в София

Спорт
Българският тенисист се наложи над Даниел Михалски.

александър донски основната схема брашов
Снимка: БТА
Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Донски се класира за втория кръг на сингъл на турнира ATP Challenger 75 с награден фонд 91,250 евро. Надпреварата се провежда на базата на Българския национален тенис център в Борисовата градина.

Александър Донски победи с 6:1, 7:6(8) №278 в световната ранглиста Даниел Михалски (Полша). Срещата продължи час и 34 минути.

Българинът поведе с 3:0 в първия сет, а след това с нова серия от три печеливши гейма го спечели с 6:1. Донски изостана с 1:3 във втората част, направи обрат до 4:3, а след това беше пробит за 4:4. До края на сета нови пробиви нямаше и така се стигна до тайбрек. В него Донски пропусна два мачбола, но от третата си възможност триумфира с крайното 8-6 точки. Във втория кръг Александър Донски ще играе срещу №6 в схемата и №268 в света Матей Додиг (Хърватия).

По-рано днес Александър Василев постигна победа над №4 в схемата и №252 в световната ранглиста Иван Гахов (Русия). Полуфиналистът от Уимбълдън Василев спечели с 6:3, 6:3 за 95 минути игра.

