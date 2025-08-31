БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Алкарас крачи уверено към четвъртфиналите на US Open

Негов съперник за място на полуфиналите е чехът Иржи Лехечка.

Карлос Алкарас
Снимка: БТА
Карлос Алкарас продължи победния си ход и се класира за четвъртфиналите на US Open. Поставеният под №2 в схемата надделя над Артyр Риндеркнех (Франция) със 7:6(3), 6:3, 6:4 за 2:12 часа.

22-годишният испанец, който спечели първата титла от Големия шлем на Откритото първенство на САЩ през 2022 година, успя да се справи със сервиса на съперника си и да продължи в следващия кръг без загубен сет.

Той взе първата част с тайбрек, а в следващите два сета му бяха достатъчни само два пробива, за да затвори мача.

Алкарас стана най-младият тенисист в Оупън ерата, достигнал 13 пъти Топ 8 на турнири от Големия шлем. В четвъртия си четвъртфинал в Ню Йорк в петте си участия на надпреварата, испанецът ще се изправи срещу 20-ия поставен Иржи Лехечка.

Чехът удържа победа със 7:6(4), 6:4, 2:6, 6:2 над Адриан Манарино (Франция), за да достигне четвъртфиналите на турнир от Шлема за втори път в кариерата си. 23-годишният тенисист ще дебютира в Топ 20 на световната ранглиста след края на състезанието.

