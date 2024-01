Ана Калинская елиминира Жасмин Паолини и за пръв път в своята кариера ще играе в четвъртфиналите на турнир от Големия шлем

Рускинята Ана Калинская продължава с отличните си изяви на Australian Open, след като в двубой от осминафиналите надигра в два сета представителката на Италия Жасмин Паолини.

Родената в Москва тенисистка, която до тази година нямаше успех в основната схема на кортовете в "Мелбърн Парк", се наложи с 6:4, 6:2 за 79 минути игра и така за пръв път в своята кариера ще играе в четвъртфиналите на турнир от Големия шлем.

Срещата между Калинская и Паолини започна равностойно, като в хода на първия сет двете си размениха общо три пробива, но два от тях бяха на сметката на рускинята, което ѝ помогна да затвори първата част след 6:4 в нейна полза.

Във втората световната №75 отрази три последователни брейкбола, за да изравни резултата при 1:1, а до края Ана даде само още един гейм на своята съперничка за крайното 6:2.

