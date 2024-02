Ъшър и Алиша Кийс пяха на полувремето на Супербол

Дългоочакваното събитие за американците - Супербол, донесе разочарование за феновете на Тейлър Суифт.

Надеждите, че тя ще получи предложение за брак от Травис Келси, който играе за Канзас Сити Чийфс, не се оправдаха. Камерите, обаче, запечатаха страстна целувка между двамата.

Шоуто в полувремето на мача тази година беше поверено на R&B певеца Ъшър. Преди представлението той призна, че е било "предизвикателство да събере песните си от 30 години в 13 минути". Певецът, обаче успя да зарадва почитателите си като изпълни най-известните си хитове.

Във внушителен червен тоалет към Ъшър се присъедини Алиша Кийс, която изпълни песента If I Ain't Got You.