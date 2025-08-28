Астрономи откриха планета в процес на формиране около млада звезда

Астрономи от Нидерландия, Ирландия и САЩ са открили неочаквано нова планета в процес на формиране около млада звезда, пише Юрикалърт, позовавайки се на публикация в специализирано списание.

Открита в ранен етап на формирането си около млад аналог на нашето Слънце, възрастта на планетата се изчислява на около 5 милиона години и най-вероятно става въпрос за газов гигант с размери, подобни на тези на Юпитер.

Изследването включва учени от Лайденския университет, Университета на Голуей и Университета на Аризона.

Революционното откритие е направено с помощта на една от най-модерните обсерватории в света - Много големия телескоп на Европейската южна обсерватория в пустинята Атакама в Чили.

Новата планета е кръстена WISPIT 2b.

Това е едва вторият случай, когато е потвърдено откритие на планета в толкова ранен етап на формиране около млада версия на нашето Слънце. Първата е открита през 2018 г.

WISPIT 2b освен това е засечена в диск с множество пръстени. Това я прави идеална лаборатория за изучаване на взаимодействието между планетата и диска и последващата еволюция.

Планетата е заснета в близка инфрачервена светлина, както би я видял човек, ако използва очила за нощно виждане, тъй като все още свети и е гореща след първоначалната си фаза на формиране.

Екипите от Лайденския университет и Университета на Голуей са заснели впечатляващо ясно изображение на младата протопланета, вградена в празнина в диска. Те също така потвърждават, че WISPIT 2b орбитира около своята звезда.

Планетата е засечена и във видимата светлина от екипа от Университета на Аризона, използващ специално проектиран инструмент. Засичането при определена дължина на вълната или цвят на светлината показва, че планетата все още активно натрупва газ, докато формира своята атмосфера.

WISPIT 2b е открита в рамките на петгодишен проект, по време на който международният екип се е опитал да установи дали широкоорбиталните газови гиганти са по-често срещани около по-млади или по-стари звезди. Това е довело до неочакваното откриване на новата планета.

Богатите на прах и газ дискове около млади звезди са люлките, в които се раждат планетите. Те могат да изглеждат доста впечатляващо с много различни структури, като пръстени и спирални ръкави, които според изследователите са свързани с формиращите се в тях планети. Дискът около WISPIT 2b има радиус от 380 астрономически единици или около 380 пъти разстоянието между Земята и Слънцето.

