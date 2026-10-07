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АТАКА С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Атаката с дронове в Черно море – какво се знае за потъналия кораб "Алфа Уатан"

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Потъналият кораб с последно име "Алфа Уатан", който плава под флага на Того, е произведен преди половин век в Хамбург. Собственост е на регистрирана в турския град Мерсин компания, която според официалните регистри притежава само този кораб. Свързахме се с офиса на турската фирма, откъдето ни помолиха да изпратим мейл с въпросите си, на които още очакваме отговор.

Фирма със сходно име е регистрирана в сирийския град Тартус, но тя е само за набиране на екипаж. Според разпространен списък на борда е имало 9 моряци, капитан е бил Мохамад Надаф. Специализираният сайт за морски транспорт "Assafina ", базиран в Ливан съобщава, че са сирийци и един египтянин.

Сайтът цитира Синдиката на моряците в Тартус, че корабът, според собственика сириец, е бил натоварен със сол. На 21 септември е отплавал от египетското пристанище Ел Ариш и през Босфора навлиза в Черно море, като плава не за първи път към румънското пристанище Сулина. Бил е максимално натоварен. Няма официални данни за товара.

#атаката с дронове срещу кораби в Черно море #Атака с дронове в черно море

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