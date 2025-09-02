Атанас Зафиров и Иван Иванов в Китай за военния парад, премиерът - не сме ги командировали

Правителството няма никакво отношение по партийните инициативи на един от коалиционните партньори, добави Желязков
В Китай за военния парад е и делегация на БСП, която включва и двама министри: вицепремиерът Атанас Зафиров и регионалният министър Иван Иванов. Премиерът Росен Желязков обаче уточни, че те не са били командировани от Министерския съвет и посещението им там няма отношение с правителството.
снимка: БТА
Росен Желязков, министър-председател: "Разбрах от медиите какво прави в Китай. Вицепремиерът Зафиров и министър Иван Иванов са в платен годишен отпуск. Аз също видях, че са в Китай на официално партийно посещение. Предполагам, че като сродни социалистически партии обменят вероятно партиен опит. Нито са командировани от мен, нито от Министерски съвет, нито правителството има някакво отношение по партийните инициативи на един от коалиционните партньори в него“.