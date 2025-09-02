Атанас Зафиров и Иван Иванов в Китай за военния парад, премиерът - не сме ги командировали

В Китай за военния парад е и делегация на БСП, която включва и двама министри: вицепремиерът Атанас Зафиров и регионалният министър Иван Иванов. Премиерът Росен Желязков обаче уточни, че те не са били командировани от Министерския съвет и посещението им там няма отношение с правителството.

снимка: БТА