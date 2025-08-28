БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Разпитаха Паскал в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И...
Чете се за: 02:07 мин.
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Чете се за: 01:12 мин.

Авиокомпания увеличава бонусите за служителите си, които следят прекалено голям багаж

По света
Компанията и досега раздаваше бонуси, за да мотивира персонала си, сега ще премахне и месечния таван от 80 евро

райънеър възнаграждава високи бонуси служителите забелязват прекалено голям багаж
Снимка: Архив/БГНЕС
Ирландската нискотарифна авиокомпания "Райънеър" ще изплаща по-високи бонуси на служителите си, ако заловят пътници, които се опитват да пренесат багаж с превишени размери. "Искам нашите служители да залавят хората, които се опитват да измамят системата ни", заяви изпълнителният директор на авиокомпанията Майкъл О'Лиъри.

Компанията и досега даваше бонуси, за да мотивира персонала си, а сега ги увеличава от 1,50 евро на 2,50 евро на багаж. Месечният таван от 80 евро вече отпада.

Миналия месец британските медии съобщиха, че авиокомпанията е много доволна от политиката си по отношение на тези премии. Още тогава потвърдиха, че обмислят увеличение на сумата.

Снимки: БГНЕС, архив

"Райънеър" е известна със строгите си правила за багажа. Който се яви на изхода с прекалено големи чанти, трябва да плати допълнително. О'Лиъри заяви, че все още е изненадан от броя на хората, които се опитват да се качат на борда с прекалено голям багаж, и мислят, че могат да го направят незабелязано.

50% мита за индийския внос в САЩ: Премиерът Моди заминава за Китай
50% мита за индийския внос в САЩ: Премиерът Моди заминава за Китай
След серия неуспешни опити - ракетата "Старшип" на "Спейс Екс" полетя След серия неуспешни опити - ракетата "Старшип" на "Спейс Екс" полетя
Чете се за: 00:42 мин.
Доналд Тръмп поздрави Тейлър Суифт и Травис Келси за годежа им Доналд Тръмп поздрави Тейлър Суифт и Травис Келси за годежа им
Чете се за: 00:35 мин.
200 убити журналисти в Газа от началото на войната, сочат международни данни 200 убити журналисти в Газа от началото на войната, сочат международни данни
Чете се за: 00:55 мин.
Операции за намаляване на ръста - новият тренд в медицинския туризъм в Турция Операции за намаляване на ръста - новият тренд в медицинския туризъм в Турция
Чете се за: 01:15 мин.
Световно първенство по танго: Състезанията продължават 2 седмици в Буенос Айрес Световно първенство по танго: Състезанията продължават 2 седмици в Буенос Айрес
Чете се за: 00:25 мин.

