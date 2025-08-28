БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бъдещето на музея на Ван Гог под въпрос: Сградата се нуждае от средства за спешен ремонт

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:05 мин.
По света
От музеят съобщиха, че не са в състояние да финансират мащабния план за "основен ремонт и мерки за устойчивост"

Снимка: БТА
Музеят на Ван Гог в Амстердам може да бъде затворен в близко бъдеще, ако нидерландското правителство не отпусне допълнителни средства за план за поддръжка на стойност 104 милиона евро, предаде АФП.

От известния музей съобщиха, че не са в състояние да финансират мащабния план за "основен ремонт и мерки за устойчивост", който трябва да започне през 2028 г. и да продължи около три години.

Музеят на Ван Гог е готов да използва собствени ресурси, за да покрие очакваната загуба на приходи в размер на 50 милиона евро по време на частичното затваряне, както и да съфинансира работата.

Въпреки това от музея считат, че за изпълнението на този план е необходима годишна държавна помощ в размер на над 11 милиона евро.

"Това е последното нещо, което искаме, но ако стигнем дотам, ще трябва да затворим сградата", посочва институцията.

Министерството на културата обаче смята, че отпуснатата настояща субсидия в размер на 8,5 милиона евро е достатъчна, за да покрие необходимите разходи за поддръжка.

Снимка: Pixabay

Музеят на Ван Гог е една от големите туристически атракции в столицата на Нидерландия, като от откриването си през 1973 г. досега е привлякъл близо 57 милиона посетители.

Сградата на музея, в която са изложени няколкостотин творби на художника, включително и прочутите му "Слънчогледи", никога не е била предвидена да приема толкова много посетители. Постройката е в лошо състояние и се нуждае от значителни инвестиции, за да се гарантират безопасността и достъпността й за публиката.

Семейството на художника сключва споразумение с нидерландското правителство през 1962 г. за изграждането и поддържането на музей, за да се избегне разпръскването на творчеството на Ван Гог.

#музеят на Ван Гог #Амстердам

