Българин стана световен шампион по кану-каяк

Андрей Крайтор спечели златен медал за България в дисциплината кану-каяк падълборд, затвърждавайки своя статут на един от най-изявените атлети в света. Двукратният световен и двукратен европейски шампион от миналата година отново триумфира, а българският химн огласи Абу Даби (ОАЕ).

„Да чуя българския химн в Абу Даби беше момент, който няма да забравя. Това не е просто победа за мен, а е победа за България. Гордея се, че нося нашето знаме и усещам подкрепата на хората у дома“, каза българският състезател минути след като получи златото.

Андрей Крайтор не е непознат за големите спортни сцени. Като състезател за Русия той е двукратен световен и двукратен европейски шампион в едноместното кану, както и финалист от Олимпийските игри в Рио 2016. Но неговият път го води към България. Той има български корени - неговата баба е родена в България и той избра да се състезава под българското знаме и да живее тук.

През миналата година беше избран и за Спортист №1 на Асеновград.