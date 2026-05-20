Зрелостниците избират между съчинение "Пътят към...
Премиерът Румен Радев е обсъдил с Доналд Тръмп отпадането...
Кукерска рокля с гол гръб или как беше създаден костюмът...
По вариант 8 пишат зрелостниците на матурата по български...
България е домакин на военнополицейското учение „Отвъд хоризонта 26“ в района на учебния полигон „Ново село“ (СНИМКИ)

от БНТ , Източник: БТА
Снимка: БТА
Тактико-специално учение с международно участие „Отвъд хоризонта 26“ се провежда до 21 май в района на Учебен полигон „Ново село“. Военни полицаи от 12 държави участваха в демонстрации на способности по време на Деня за високопоставени гости и медии, организиран в рамките на учението.

По време на събитието бяха показани действия по овладяване на масови безредици, контрол на тълпата, тактическа евакуация на ранени, обследване на инциденти с взривни материали и събиране на доказателства. За първи път пред гости и медии беше демонстрирано десантиране от хеликоптер по метода „бързо въже“. В учението участват представители на Военновъздушните сили, Военномедицинската академия и Съвместното командване на силите, както и военни полицаи от България, Канада, САЩ, Италия, Испания, Полша, Румъния, Гърция, Хърватия, Унгария, Чехия и Република Северна Македония.

Временно изпълняващият длъжността директор на служба „Военна полиция“ полк. Християн Христов каза, че учението е показало „много добро взаимодействие“ между съюзническите държави. „Показахме много добро сътрудничество с 12 нации – наши натовски партньори. Имаше и наблюдатели от партньорски държави, които не са членки на НАТО, но проявиха интерес и дойдоха да почерпят опит“, каза Христов.

По думите му обменът между военните полиции е отличен, а оценката от участниците е висока. „Имаме отлично взаимодействие и взаимопомощ“, каза полк. Христов.

Той допълни, че тази година са надградени способности, свързани с разузнавателни операции, прочистване на райони и сгради, използване на дронове и медицинска евакуация. „Медицинската евакуация е жизненоважна и трябва да се тренира редовно, защото така се спасяват човешки животи“, подчерта Христов.

Бяха демонстрирани и действия по контрол на тълпата, прочистване на сгради и събиране на доказателства на местопроизшествие от българско-полски екип. Полк. Христов допълни, че учението е не само демонстрация на способности, но и платформа за обмен на опит и бъдещо сътрудничество.

Снимки: БТА

На събитието присъстваха командирът на Съвместното командване на силите генерал-майор Станимир Христов, командирът на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков, командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев, командирът на Съвместното командване на специалните операции бригаден генерал Божидар Бойков и командирът на 24-та авиационна база – Крумово бригаден генерал Димитър Павлов.

