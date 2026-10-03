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България получи тленните останки на цар Самуил – исторически акт на приятелството между България и Гърция

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България получи тленните останки на цар Самуил – исторически акт на приятелството между България и Гърция
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За мен е огромна чест от името на българската държава да получа тленните останки на българския цар Самуил, за да се завърне той в България след близо шест десетилетия усилия. Това заяви министър-председателят Румен Радев в Музея на византийската култура в Солун, където заедно с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис участваха в официалната церемония по предаване на тленните останки на цар Самуил от Република Гърция на Република България.

Радев специално благодари на гръцкия си колега Мицотакис за постигнатото историческо споразумение, което е доказателство за изключително високото ниво на добросъседски отношения и ще укрепи още повече стратегическото партньорство между двете държави.

"Образът на величествения и трагичен цар Самуил, който не успява да понесе вида на неговите страдащи войници, е един от най-дълбоките исторически примери за всеки един българин. И ако в миналото цар Самуил ни е разделял, днес той ни обединява. Днес прави нашето стратегическо партньорство още по-силно, а връзките между нашите два народа – още по-здрави“, заяви премиерът Румен Радев. Министър-председателят изтъкна, че след повече от 1000 години сблъсъци, съперничество, размирно минало на Балканите и на Европа, белязано с възходи и падения, войни и победи, днес България и Гърция бележат следващия етап в развитието и задълбочаването на двустранните си отношения. „За това допринесоха особено в последните десетилетия общите ни усилия и мъдростта на редица държавници, учени, дипломати и всички обикновени хора, така че успяхме да загърбим сенките на миналото и да изградим доверие, основано на взаимно уважение и приятелство", посочи Радев и цитира думите на Сократ, че най-важното в живота на човека е да има истински приятел.

"В последните десетилетия успяхме да изградим изключително здрава ос на стратегическо сътрудничество между България и Гърция - ос на стабилност, сигурност и просперитет. Културните ни отношения също са изключително важен елемент от тази здрава ос, която ние градим непрекъснато в нашите отношения", заяви още премиерът Румен Радев и изрази надежда взаимодействието в сферата на културата да продължи да се задълбочава в името на това бъдещите поколения да познават своята история и да се гордеят със своето минало.

Премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис също потвърди, че двустранните отношения между България и Гърция са на най-доброто ниво и изтъкна пълноценното сътрудничество в редица сфери включително културата. Мицотакис на свой ред цитира българска поговорка, според която добрият съсед е по-близък и от брат.

Снимки: Пресцентър на МС

След официалната церемония в Солун министър-председателят Румен Радев и гръцкия му колега Кириакос Мицотакис проведоха и двустранна среща.

# тленните останки на цар Самуил #Гърция #Кириакос Мицотакис #Румен Радев #България

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