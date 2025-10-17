БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
Чете се за: 00:45 мин.
Премиерът Желязков: Не е време за избори
Чете се за: 03:02 мин.
Без кворум: Ден трети
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Българският национален отбор по футбол за юноши до 15 г. победи Литва в контрола

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Запази

Играчите на Петър Карачоров стигнаха до успеха след дузпи.

Български национален отбор по футбол за юноши до 15 години
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

България U15 започна с победа и силна игра срещу Литва U15 на старта на приятелския турнир на УЕФА. Надпреварата ще срещне отборите на България, Литва, Полша и Словакия при юношите до 15 години между 17 и 22 октомври на терените на Националната футболна база.

„Лъвчетата“ стартираха с успех след наказателни удари, след като в редовното време мачът завърши 3:3. Играчите на Петър Карачоров създадоха множество положения, с които да решат мача в редовното време, но в крайна сметка се наложиха с 4:2 при дузпите.

От 16.00 часа днес следва двубоя между Полша U15 и Словакия U15. Във втория си мач пък България U15 ще играе със Словакия U15 на 19.10 от 11.00 часа, а от 16.00 часа е мачът Литва U15 – Полша U15. В заключителните трети срещи на 22.10 от 11.00 часа се срещат Словакия U15 и Литва U15, а родната селекция ще играе от 16.00 часа с Полша U15.

#Български национален отбор по футбол за юноши до 15 години

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Мицкоски: Няма да направим конституционни промени, докато нямаме гаранции от ЕС и от източния ни съсед
1
Мицкоски: Няма да направим конституционни промени, докато нямаме...
Отмениха бедственото положение в Елените
2
Отмениха бедственото положение в Елените
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
3
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
Трима души са загинали при силна експлозия в Букурещ
4
Трима души са загинали при силна експлозия в Букурещ
Зеленски: Путин бърза да поднови преговорите, щом чу за ракетите "Томахоук"
5
Зеленски: Путин бърза да поднови преговорите, щом чу за ракетите...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев е в тесни връзки с вещото лице по делото Станимир Карапетков
6
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев е в тесни връзки с вещото лице по...

Най-четени

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
2
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: Футбол

Гледайте Чавдар Цветков в предаването "Зала на славата"
Гледайте Чавдар Цветков в предаването "Зала на славата"
Ратко Достанич беше представен като старши треньор на Славия Ратко Достанич беше представен като старши треньор на Славия
Чете се за: 02:15 мин.
Ратко Достанич: Искаме Славия да се върне на мястото, на което трябва да е Ратко Достанич: Искаме Славия да се върне на мястото, на което трябва да е
Чете се за: 02:30 мин.
Хулио Веласкес е подписал нов договор като старши треньор на Левски Хулио Веласкес е подписал нов договор като старши треньор на Левски
Чете се за: 01:22 мин.
Венцеслав Стефанов: От Ботев Плодвив да не дърпат дявола за опашката Венцеслав Стефанов: От Ботев Плодвив да не дърпат дявола за опашката
Чете се за: 02:10 мин.
Коул Палмър ще отсъства още месец и половина Коул Палмър ще отсъства още месец и половина
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

Четвъртият хеликоптер за спешна помощ по въздуха вече е в България
Четвъртият хеликоптер за спешна помощ по въздуха вече е в България
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Премиерът Желязков: Не е време за избори Премиерът Желязков: Не е време за избори
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Бащата на Сияна иска отвод на вещо лице по делото заради връзка със защитата Бащата на Сияна иска отвод на вещо лице по делото заради връзка със защитата
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Зеленски: Путин бърза да поднови преговорите, щом чу за ракетите...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Трима души са загинали при силна експлозия в Букурещ
Чете се за: 02:22 мин.
По света
На парно, ток или дърва: Колко ще ни струва отоплението тази зима?
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Виктория Бояджиева е новата водеща на "По света и у нас"...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ