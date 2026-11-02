БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Първата жена президент на България: Пътят на Илияна...
Чете се за: 04:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България избра първата жена президент * * * Илияна Йотова спечели убедително пред Андрей Гюров
В развитие

БЪЛГАРИЯ ИЗБРА ПРЕЗИДЕНТ

Българският вот в Париж: 953 гласа за Гюров – Кандев, 415 за Йотова – Вълчев

Милен Атанасов от Милен Атанасов
Всичко от автора
A+ A-
7188
Чете се за: 02:17 мин.
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

В трите секции в Париж на втория тур на президентските избори са гласували общо 1481 български граждани. 953 от тях са подкрепили двойката Андрей Гюров – Георги Кандев, а 415 – Илияна Йотова – Вълчев.

От Париж предават специалните пратеници на БНТ Милен Атанасов и Иван Мушкаров.

Протестите във Франция продължават. След уикенд, изпълнен с неизвестни, предстои нова седмица на социално напрежение и протести.

Не е ясно колко гимназии ще се включат в новите призиви за блокади и демонстрации. Неизвестно остава и дали студентите ще блокират университети, след като през уикенда техните синдикати призоваха за подобни действия. Предстои да стане ясно и как ще реагират силите на реда след двуседмичната есенна ваканция на учениците.

Протестите срещу лошите условия в гимназиите, недостига на преподаватели и несправедливата според младежите платформа за прием във висшите учебни заведения продължават вече 6 седмици. Към недоволството на учениците се присъединяват и работници и служители, които настояват за по-високи заплати заради поскъпването на живота.

Така се стига и до призив за масови стачки в различни сектори в четвъртък, 5 ноември.

Допълнително напрежение създава огромният бюджетен дефицит на Франция, който заплашва с орязване на средства в чувствителни сфери като пенсиите и здравеопазването. Размерът на недостига в държавната хазна се оценява на 54 милиарда евро.

Пред правителството стои трудната задача да овладее нарастващия дефицит чрез непопулярни мерки, като същевременно трябва да се справи с реакцията на недоволните граждани.

Очаква се седмица, в която французите отново ще демонстрират традиционната си култура на протест. Силите на реда ще бъдат подложени на изпитание, а търговците ще се надяват демонстрациите да не доведат до нови щети по магазините и витрините им.

#България избира #президентски избори 2026 г. #вот #българи #протести #президент #Франция #Париж

Водещи новини

ЦИК при обработени 99,95% от протоколите: Илияна Йотова получава 57,58%, Андрей Гюров е втори с 39,47%
ЦИК при обработени 99,95% от протоколите: Илияна Йотова получава...
Чете се за: 00:42 мин.
Политика
Йотова: С 30-годишна биография в политиката не се е намерил човекът, който да ми казва какво да правя (ОБЗОР) Йотова: С 30-годишна биография в политиката не се е намерил човекът, който да ми казва какво да правя (ОБЗОР)
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Сметната палата внесе в НС одитните доклади за социалните плащания, публичните финанси и АПИ - какви нарушения откри? Сметната палата внесе в НС одитните доклади за социалните плащания, публичните финанси и АПИ - какви нарушения откри?
Чете се за: 04:15 мин.
Политика
Реакциите в изборната нощ: Не очаквахме такава разлика, каза Андрей Гюров (ОБЗОР) Реакциите в изборната нощ: Не очаквахме такава разлика, каза Андрей Гюров (ОБЗОР)
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Мащабен ремонт на Централна гара София от днес – въвеждат се...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Световните медии коментират изборната победа на Илияна Йотова и...
Чете се за: 08:07 мин.
У нас
Първата жена президент на България: Пътят на Илияна Йотова към...
Чете се за: 04:42 мин.
Политика
Оправдаха се очакванията за около 10 000 гласували в Турция на...
Чете се за: 01:25 мин.
Балкани
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ