Българският вот в Париж: 953 гласа за Гюров – Кандев, 415 за Йотова – Вълчев

В трите секции в Париж на втория тур на президентските избори са гласували общо 1481 български граждани. 953 от тях са подкрепили двойката Андрей Гюров – Георги Кандев, а 415 – Илияна Йотова – Вълчев.

От Париж предават специалните пратеници на БНТ Милен Атанасов и Иван Мушкаров.

Протестите във Франция продължават. След уикенд, изпълнен с неизвестни, предстои нова седмица на социално напрежение и протести.

Не е ясно колко гимназии ще се включат в новите призиви за блокади и демонстрации. Неизвестно остава и дали студентите ще блокират университети, след като през уикенда техните синдикати призоваха за подобни действия. Предстои да стане ясно и как ще реагират силите на реда след двуседмичната есенна ваканция на учениците.

Протестите срещу лошите условия в гимназиите, недостига на преподаватели и несправедливата според младежите платформа за прием във висшите учебни заведения продължават вече 6 седмици. Към недоволството на учениците се присъединяват и работници и служители, които настояват за по-високи заплати заради поскъпването на живота.

Така се стига и до призив за масови стачки в различни сектори в четвъртък, 5 ноември.

Допълнително напрежение създава огромният бюджетен дефицит на Франция, който заплашва с орязване на средства в чувствителни сфери като пенсиите и здравеопазването. Размерът на недостига в държавната хазна се оценява на 54 милиарда евро.

Пред правителството стои трудната задача да овладее нарастващия дефицит чрез непопулярни мерки, като същевременно трябва да се справи с реакцията на недоволните граждани.

Очаква се седмица, в която французите отново ще демонстрират традиционната си култура на протест. Силите на реда ще бъдат подложени на изпитание, а търговците ще се надяват демонстрациите да не доведат до нови щети по магазините и витрините им.