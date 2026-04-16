Тръмп обяви 10-дневно примирие между Израел и Ливан
Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов...
Почина композиторът Кирил Икономов
Балкан спечели убедително гостуването си на Шумен

Ботевградчани изоставаха в резултата на почивката, но стигнаха до обрат.

балкан огъна академик
Балкан надделя над тима на Шумен с 84:65 (15:19, 19:20, 22:14, 28:12) в „Арена Шумен“ в друг мач от 31-ия кръг. След третия си пореден успех Балкан вече е с актив 22-6 на второ място във временното класиране, а Шумен продължава с негативната серия, записвайки 25-о поражение.

Домакините започнаха по-концентрирано, дръпнаха със 7 точки при 18:11 и водеха с 19:15 в края на първия период. Баскетболистите на Шумен се справиха с опитите на ботевградчани за обрат през втората четвърт, като на почивката резултатът бе 39:34.

Балкан все пак успя да поеме водачеството в хода на третата част, за да влезе в последния период с 5 точки аванс – 54:49. До края гостите поддържаха комфортна преднина, която достигна 16 точки при 72:56.

Най-резултатен за победата на ботевградчани беше Константин Тошков с 22 точки, 5 борби и 3 асистенции, а Травис Макконико се включи с 16 точки, 6 борби и 5 асистенции.

За състава на Шумен Костадин Лазаров, Уилям Елис и Баръш Мустафа вкараха по 13 точки.

В следващия кръг от НБЛ отборът на Ботев 2012 ще приеме Левски в Ботевград на 19 април, докато ден по-късно Балкан ще гостува на Берое в Стара Загора, а Миньор 2015 посреща тима на Шумен.

#НБА 2025/2026 #БК Балкан #БК Шумен #Национална баскетболна лига

