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ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ 2026

Без печат на машинните разписки – ЦИК пусна методическите указания

Виолета Русенова от Виолета Русенова
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Няма вече да се поставя печат на отрязъците от машините за вота за президент на 25 октомври. Това става ясно от методическите указания, които ЦИК прие във връзка с вота. Указанията са дългоочаквани, тъй като по тях се водят от секционните и районните избирателни комисии.

Хартията от машините вече не е със статут на бюлетина, както досега, а вече са контролни разписки. Затова и кутиите, в които избирателите ще ги слагат, ще са с надпис "Контролни разписки от машината". Въпреки че протоколът от машината, който ще се разпечатва в края на изборния ден, е официалният носител на резултатите в конкретната секция, все пак ще се броят и машинните разписки в кутиите с цел прозрачност на процеса.

"Избирателят проверява в контролната разписка данните за своя избор, сгъва разписката с текста навътре и задължително я пуска в кутията за разписките от машинното гласуване. Връща смарткартата с надпис "Избирател", подписва се в избирателния списък, получава документа си за самоличност и напуска изборното помещение", се посочва в указанията.

От ЦИК дадоха заявка, че ще се наблегне на указания към сиковте как да процедират в случай, че машината откаже. На последния вот през април 130 устройства излязоха извън строя. На тези избори секционните избирателни комисии сами ще взимат решение да преустановят машинното гласуване в случай на повреда, като ще трябва да уведомят с протокол съответната районна избирателна комисия. Не е изрично посочено след колко неуспешни опита се преминава към хартия. В секциите с две машини ще се преустановява машинното гласуване, ако и двете устройства откажат.

Освен това избирателят няма да може да гласува повторно нито на машина, нито на хартия, ако устройството разпечата непълна или бяла разписка, както се случваше последните няколко вота. До вчера ремонтираните машини бяха близо 8000, като всичките 12 800 устройства подлежат на диагностика и ремонт. Очаква се той да приключи до 15 октомври.

Тече и процесът по удостоверяване на машините. Също в четвъртък публично ще се генерира хеш кодът, който гарантира, че софтуерът в машината е оригиналният.

#президентски избори 2026 #разписка #цик #бюлетина

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