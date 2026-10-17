Безапелационен: Везенков увенча представянето си с MVP на кръга в Евролигата (ВИДЕО)

Александър Везенков отново показа на какво е способен с екипа на Олимпиакос в Евролигата. Селекцията на Йоргос Барцокас сломи Барселона със 105:100 след продължение в „Палау Блауграна“, а представянето на българина не остана незабелязано. Крилото завоюва приза за MVP на шестия кръг в турнира на богатите, като заслужи признанието за 18-ти път в своята кариера. По този начин българският национал продължава да крачи към историята на най-комерсиалната клубна надпревара на стария континент, доближавайки се до Шейн Ларкин от Фенербахче, който е лидер в класацията с 19 награди в това отношение.

Sasha Vezenkov is your Round 6 MVP The Reds went 2/2 in Spain, grinding out two thrilling wins in overtime and claiming both Round 5 and Round 6 MVP honors along the way! MVP of the Round presented by @VisitAbuDhabi https://t.co/echSs3TK2f — EuroLeague (@EuroLeague) October 17, 2026

Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година, който по традиция започна сред титулярите, бе в основата на третия пореден успех на гърците. 31-годишният баскетболист пое функциите на топреализатор, като се отличи с доста ключови изяви, особено в редовното време. 206-сантиметровият стрелец остави срещу името си 25 точки, 6 борби и 1 асистенция за 31 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 6/7 от средна дистанция, 1/2 отвъд дъгата и 10/10 от линията за изпълнение на наказателни удари. Така роденият в Никозия играч може да се похвали с коефициент на полезно действие от 38.

За сина на Сашо Везенков това е първи приз за Най-полезен играч от началото на сезона в Евролигата. Към момента звездата на „червено-белите“ е на пето място сред най-полезните и на второ при реализаторите. На сметката на Везенков личат средни показатели от 18.0 точки и 5.8 борби за 6 мача.