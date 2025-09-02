БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Осъждан за кражба е обвиняемият за инцидента с трамвай 22...
Чете се за: 02:05 мин.
Народното събрание започна работа след лятната ваканция
Чете се за: 01:57 мин.

Безгрешен Алкарас продължава към полуфиналите на US Open

от Константин Джаркин
Всичко от автора
Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
22-годишният испанец вече е в серия от 11 поредни победи след смяната обратно на твърда настилка.

Карлос Алкарас
Снимка: БТА
Карлос Алкарас продължава без загуба след смяната от трева на твърда настилка. 22-годишният испанец вече е в серия от 11 поредни победи, след като се класира за полуфиналите на US Open. Световният №2 елиминира безпроблемно Иржи Лехечка (Чехия) с 6:4, 6:2, 6:4 за 1 часа и 56 минути.

Шампионът от 2022 г. все още не е загубил сет в Ню Йорк, а за място на финала той ще спори с победителя от сблъсъка между Новак Джокович (Сърбия) и последния представител на домакините Тейлър Фриц.

Алкарас стартира ударно в първите две части. Той проби в откриващия гейм на първия и втория сет, с което си осигури нужното спокойствие в сервис геймовете си, в които нито веднъж не допусна точка за пробив. Шампионът от 2022 г. взе първата част с 6:4, а във втората спечели още веднъж подаването на Лехечка за 6:2.

В третия сет №20 в схемата успя да се установи по-бързо и не допусна ранен пробив, но така и не можа да затрудни сервис геймовете на съперника. За сметка на това Карлос Алкарас направи решаващата крачка при 4:4, когато реализира пробив и след това затвори срещата на свое подаване за малко по-малко от два часа.

