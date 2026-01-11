БНТ 3 ще излъчи слалома в Аделбоден днес

Белият керван се отправя с бясна скорост към Швейцария, където предстои поредният слалом за Световната купа при мъжете.

Шеметната битка за малкия кристален глобус продължава с пълна сила и шестият старт в дисциплината за сезона, вероятно допълнително ще заплете интригата между Тимон Хауген, Клеман Ноел и Лукас Пинейро Бротен.

С амбиция за чудесно класиране е и българският ас Алберт Попов, но дали ще го постигне?

Разберете в неделя, 11 януари, когато ще ви покажем слалома в Аделбоден по БНТ 3 - с първи манш от 11:20 и развръзката от 14.20!