БНТ 3 ще предава битките от предварителния кръг на Шампионската лига по футзал в София

В последните дни от месеца "Арена София" се превръща в сцена на битките от предварителния кръг на Шампионската лига по футзал.

Левски София Запад поглежда към третото си участие сред най-добрите европейски клубове.

Залогът е първото място в групата, а освен българският шампион, апетити към него имат и първенците на Германия – Вайлингдор, на Гибралтар – Еуропа и на Беларус – Витенорша.

Потопете се във футзалната магия с мачовете на Левски София Запад на 27, 28 и 30 август от 18.55 по БНТ 3.