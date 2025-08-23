БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Интензивен трафик към Гърция - задръствания в...
Чете се за: 00:52 мин.
Остава тежко състоянието на 4-годишния Мартин, блъснат от...
Чете се за: 01:00 мин.
Стилияна Николова спечели сребро в многобоя, Ева...
Чете се за: 02:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

БНТ 3 ще предава битките от предварителния кръг на Шампионската лига по футзал в София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:37 мин.
Спорт
Запази

Гледайте мачовете на българския представител Левски София Запад на 27, 28 и 30 август от 18.55 ч.

БНТ 3 ще предава битките от предварителния кръг на Шампионската лига по футзал в София
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В последните дни от месеца "Арена София" се превръща в сцена на битките от предварителния кръг на Шампионската лига по футзал.

Левски София Запад поглежда към третото си участие сред най-добрите европейски клубове.

Залогът е първото място в групата, а освен българският шампион, апетити към него имат и първенците на Германия – Вайлингдор, на Гибралтар – Еуропа и на Беларус – Витенорша.

Потопете се във футзалната магия с мачовете на Левски София Запад на 27, 28 и 30 август от 18.55 по БНТ 3.

#Шампионска лига по футзал 2025/2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте световното първенство по художествена гимнастика НА ЖИВО по БНТ
1
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика НА ЖИВО...
Съдът върна в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев, прегазил петима с АТВ в Слънчев бряг
2
Съдът върна в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев, прегазил петима...
Съпругът на 35-годишната Христина през сълзи: Няма надежда, боря се детенцето да ми остане
3
Съпругът на 35-годишната Христина през сълзи: Няма надежда, боря се...
Отново смърт на пътя: Дрогиран 19-годишен шофьор удари АТВ, баща на три деца загина
4
Отново смърт на пътя: Дрогиран 19-годишен шофьор удари АТВ, баща на...
Икономика в сивия сектор: Капитанът на лодката в Несебър бил "общ работник на 4 часа", твърди адвокатът му
5
Икономика в сивия сектор: Капитанът на лодката в Несебър бил...
Кметът на Пловдив поиска да се прекрати инсинерацията на болни животни в района
6
Кметът на Пловдив поиска да се прекрати инсинерацията на болни...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
2
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
3
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
4
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който подаде фалшив сигнал за взривоопасно устройство в самолет
5
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
6
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър

Още от: Европейски футбол

Французинът Анди Диуф подписа с Интер
Французинът Анди Диуф подписа с Интер
„Парк де Пренс“ отдаде почит към вече бившия вратар на ПСЖ Джанлуиджи Донарума „Парк де Пренс“ отдаде почит към вече бившия вратар на ПСЖ Джанлуиджи Донарума
Чете се за: 01:52 мин.
Челси записа изразителна победа при гостуването си на Уест Хям във втория кръг на Висшата лига Челси записа изразителна победа при гостуването си на Уест Хям във втория кръг на Висшата лига
Чете се за: 01:37 мин.
С гол на Фабиан Руис Пари Сен Жермен победи Анже в Лига 1 С гол на Фабиан Руис Пари Сен Жермен победи Анже в Лига 1
Чете се за: 02:35 мин.
Байерн Мюнхен откри кампанията си през новия сезон с рагромна победа, Хари Кейн избухна с хеттрик Байерн Мюнхен откри кампанията си през новия сезон с рагромна победа, Хари Кейн избухна с хеттрик
Чете се за: 01:32 мин.
Бетис записа първи успех в Ла Лига Бетис записа първи успех в Ла Лига
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Остава тежко състоянието на 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг
Остава тежко състоянието на 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в...
Чете се за: 01:00 мин.
Регионални
Интензивен трафик към Гърция - задръствания в Кресненското дефиле Интензивен трафик към Гърция - задръствания в Кресненското дефиле
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Какво е състоянието на детето, пострадало при токов удар от уличен стълб до детска площадка във Варна? Какво е състоянието на детето, пострадало при токов удар от уличен стълб до детска площадка във Варна?
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Политическа криза: Външният министър на Нидерландия подаде оставка Политическа криза: Външният министър на Нидерландия подаде оставка
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Паднали дървета и сериозни щети остави след себе си бурята в...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
"Голямата маса" отново събира съседи и приятели в София
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Стилияна Николова спечели сребро в многобоя, Ева Брезалиева е осма...
Чете се за: 02:52 мин.
Художествена гимнастика
Слънчево, но по-хладно до понеделник - ще вали ли
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ