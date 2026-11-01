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Бойко Борисов: Ще гласувам – време е страната да има дясно управление с ясни, консервативни мерки

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"Ще гласувам. Аз съм десен лидер. Считам вече, че страната крайно време след това разточително харчене, да има дясно управление с ясни, консервативни мерки". Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Стара Загора.

"Действително много труден избор, защото просто няма за кого, но ние, когато не е поискана такава подкрепа, не мога да задължа партията да гласува. Защото за мене симпатизантите ни, членовете ни, не са електорат. Те са живи, мислещи работещи хора. И ако се отнасям към тях като електорат - те ще ме напуснат", каза Борисов.

#България избира президент # ГЕРБ #Бойко Борисов

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