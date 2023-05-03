Ботевград приема баскетболните финали на 19-годишните
"Арена Ботевград" ще бъде домакин на финалите от баскетболния първенство за юноши до 19 години, а турнирът, който ще определи новия шампион при подрастващите ще се проведе от 10 до 14 май, обявиха от БФ Баскетбол.
В надпреварата ще се включат общо осем тима, които в първата фаза ще бъдат разделени в две групи по четири.
В Група А попаднаха домакинът Балкан, Дунав 2016, ЦСКА и победителят от баража между Академик Пловдив и Черно море Тича. Първият мач помежду им ще се играе утре (4 май) от 14.00 часа в зала "СИЛА" в Пловдив, а реваншът във Варна е в зала "Христо Борисов" на 7 май (неделя).
В група Б са отборите на Рилски спортист, Доростол, Левски и спечелилият баражния плейоф между БУБА Баскетбол и Чардафон. И двата мача от тази двойка са съответно на 4 май в София, и 7 май в Габрово.
Ето я и програмата за финалния турнир в Ботевград (10-14 май):
10 май / сряда /
10:00
Буба /Чардафон - Левски
12:00
Рилски спортист - Доростол
14:00
Ак. Бултекс 99/ Черно море Тича - Дунав 2016
16:00
Балкан - ЦСКА
час
11 май /четвъртък /
10:00
Доростол - Буба /Чардафон
12:00
Левски - Рилски спортист
14:00
ЦСКА - Ак. Бултекс 99/ Черно море Тича
16:00
Дунав 2016 - Балкан
12 май / петък /
10:00
Буба /Чардафон - Рилски спортист
12:00
Доростол - Левски
14:00
Дунав 2016 - ЦСКА
16:00
Балкан - Ак. Бултекс 99/ Черно море Тича
13 май / събота /
10:00
А3 – Б4 /1/
12:00
Б3 – А4 /2/
14:00
А1 – Б2 /3/
16:00
Б1 – А2 /4/
14 май / неделя /
09:00
7 - 8 място
Загубил от /1/ срещу загубил от /2/
11:00
5 - 6 място
Победител от /1/ срещу победител от /2/
13:00
3 – 4 място
Загубил от /3/ срещу загубил от /4/
15:00
1 – 2 място
Победител от /3/ срещу победител от /4/