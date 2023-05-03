Ботевград приема баскетболните финали при юношите

"Арена Ботевград" ще бъде домакин на финалите от баскетболния първенство за юноши, а турнирът, който ще определи новия шампион при подрастващите ще се проведе от 10 до 14 май, обявиха от БФ Баскетбол.

В надпреварата ще се включат общо осем тима, които в първата фаза ще бъдат разделени в две групи по четири.

В Група А попаднаха домакинът Балкан, Дунав 2016, ЦСКА и победителят от баража между Академик Пловдив и Черно море Тича. Първият мач помежду им ще се играе утре (4 май) от 14.00 часа в зала "СИЛА" в Пловдив, а реваншът във Варна е в зала "Христо Борисов" на 7 май (неделя).

В група Б са отборите на Рилски спортист, Доростол, Левски и спечелилият баражния плейоф между БУБА Баскетбол и Чардафон. И двата мача от тази двойка са съответно на 4 май в София, и 7 май в Габрово.

Ето я и програмата за финалния турнир в Ботевград (10-14 май):

10 май / сряда /

10:00

Буба /Чардафон - Левски

12:00

Рилски спортист - Доростол

14:00

Ак. Бултекс 99/ Черно море Тича - Дунав 2016

16:00

Балкан - ЦСКА

час



11 май /четвъртък /

10:00

Доростол - Буба /Чардафон

12:00

Левски - Рилски спортист

14:00

ЦСКА - Ак. Бултекс 99/ Черно море Тича

16:00

Дунав 2016 - Балкан





12 май / петък /

10:00

Буба /Чардафон - Рилски спортист

12:00

Доростол - Левски

14:00

Дунав 2016 - ЦСКА

16:00

Балкан - Ак. Бултекс 99/ Черно море Тича





13 май / събота /

10:00

А3 – Б4 /1/

12:00

Б3 – А4 /2/

14:00

А1 – Б2 /3/

16:00

Б1 – А2 /4/





14 май / неделя /

09:00

7 - 8 място

Загубил от /1/ срещу загубил от /2/

11:00

5 - 6 място

Победител от /1/ срещу победител от /2/

13:00

3 – 4 място

Загубил от /3/ срещу загубил от /4/

15:00

1 – 2 място

Победител от /3/ срещу победител от /4/