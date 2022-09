Брюксел с остра реакция за течовете по "Северен поток"

Повредите по тръбите на "Северен поток" 1 и 2 не са съвпадение, а цялата налична информация до този момент показва, ще става въпрос за умишлени действия, заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Жозеп Борел.

Той предупреди, че всяко умишлено нарушаване на европейската енергийна инфраструктура e абсолютно недопустимо и ще бъде посрещнато с твърд и единен отговор.

Мистериозни течове по двата руски газопровода в Балтийско море

Подобно предупреждение отправи и председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен, която определи течовете по "Северен поток" 1 и 2 като саботаж. Точните причините за нарушенията по съоръжението в момента се разследват.

Damage to Nord Stream 1 & 2 are not a coincidence and affect us all.



All available information indicates leaks are the result of a deliberate act.



Deliberate disruption of European energy infrastructure is utterly unacceptable and will be met with a robust and united response. https://t.co/p32qR8TzOb