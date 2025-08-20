БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Пореден тежък инцидент в завод "Арсенал" в...
ТРЪМП И ЗЕЛЕНСКИ: СРЕЩАТА

Будапеща сред възможните места за срещата между Зеленски и Путин

Теодора Гатева
Всичко от автора
Чете се за: 03:45 мин.
Днес предстои среща на НАТО, на която ще се коментират гаранциите за сигурност за Киев

възможното примирие споразумеят русия украйна
Съединените щати твърдят, че е в ход подготовка за среща между президентите на Украйна и Русия - Володимир Зеленски и Владимир Путин, докато Русия продължава да дава уклончиви сигнали по темата. В ход е активно обсъждане на гаранциите за сигурност за Киев.

След серия настоятелни журналистически въпроси, говорителят на Белия дом - Карълайн Левит, каза, че Владимир Путин се е съгласил за среща с украинския президент Володимир Зеленски. По думите на Доналд Тръмп, в разговора му с руския лидер в понеделник, Путин е казал, че е "отворен към идеята" за директен разговор със Зеленски.

Часове по-късно, външният министър на страната Сергей Лавров, каза, че подобна среща трябва да се подготви много внимателно и постепенно, и да започне на експертно ниво. Въпреки че няма ясно и окончателно "ДА" от Москва, вече се говори за мястото за провеждането на подобен диалог. По информация на изданието "Политико" Будапеща е сред основните претенденти. Една от основните причини - близките отношения, които унгарският премиер Виктор Орбан, поддържа с президентите Тръмп и Путин. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио, вероятно ще ръководи комисия между САЩ, Европа и Украйна, която ще работи по предложението за гаранции за сигурност на Украйна.

Карълайн Левит, говорител на Белия дом: "Президентът разбира, че гаранциите за сигурност са ключови за осигуряването на траен мир. Затова нареди на службите по национална сигурност да координират действията си с приятелите ни в Европа, както и да продължат сътрудничеството и разговорите по тази тема с Украйна и Русия".

Днес предстои среща на НАТО, на която ще се коментират гаранциите за сигурност за Киев. От ЕС вече заявиха, че те трябва да са много сериозни, за да не се допуска прекрачването им от Русия.

Кая Калас, върховен представител на ЕС по външна политика и сигурност: "Не може да се вярва, че Путин ще спази каквото и да било обещание или ангажимент. Ето защо гаранциите за сигурност трябва да са силни и достатъчно надеждни, за да възпират Русия да се прегрупира и да атакува отново".

Предстои да стане ясно и как точно ще действа т.нар. "коалиция на желаещите", начело с Франция и Великобритания, която е склонна да изпрати военни в Украйна.

Доналд Тръмп вече многократно каза, че е изключил възможността за разполагане на американски войски на украинска територията, но добави, че САЩ може да предоставят въздушна подкрепа като част от споразумение за прекратяване на войната. Това може да се случи ако се разположат американски контингент в базите в Полша и Румъния. Експерти обаче обръщат внимание, че до момента Москва НЕ Е коментирала темата с гаранциите за сигурност за Киев.

На фронта - взаимната размяна на удари продължава - руски масирани атаки срещу Измаил и Одеса, заради нападение с дронове, част от Запорожка област, контролирани от Москва, е без ток.

#Тръмп и Зеленски: Срещата #Доналд Тръмп # Володимир Зеленски #войната в Украйна #Владимир Путин

