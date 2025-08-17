Цяла нощ гасиха огнища в Българово, бедственото положение остава

Цяла нощ екипи на пожарната гасиха отделни огнища в град Българово, където вчера избухна пожар.

Огънят изпепели 15 постройки във вилната зона на града, имаше и евакуирани хора, 85-годишна жена беше обгазена, а кметът на Бургас обяви частично бедствено положение.

Военен хеликопер от авиобаза Крумово, над 14 автомобила на пожарната и стотици доброволци се включиха в гасенето на стихията.