Съдът пусна под парична гаранция от 50 000 лева Никола...
Чете се за: 00:50 мин.
Президентът Радев: Прави се опит за брутална чистка в...
Чете се за: 02:12 мин.

Данни на НАСА разкриват наличието на гигантски скални буци в мантията на Марс

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:00 мин.
По света
китайски учени представиха прототип робот нов клас изследване марс
Скалист материал от древни сблъсъци лежи разпръснат на гигантски буци в мантията на Марс, което позволява да се надникне по нов начин във вътрешността на планетата и ранната ѝ история, сочи ново изследване, цитирано от „Синхуа“.

Фрагменти от последствията на масивен сблъсък на Марс, случил се преди 4,5 милиарда години, бяха открити дълбоко под повърхността на планетата от апарата на НАСА InSight, който е записал находката преди края на мисията си през 2022 г.

При сблъсъците се е освободила огромна енергия, достатъчна да разтопи участъци от кората и мантията с размерите на континент, създавайки магмени океани, като едновременно с това фрагменти от ударното тяло и марсиански отломки са били вкарани дълбоко във вътрешността на планетата, се посочва в проучване, публикувано в списание „Nature“.

Остатъците от тези сблъсъци все още съществуват като буци с размери до 4 км, разпръснати из мантията на Марс.

„Никога досега не бяхме виждали вътрешността на планетата с такава яснота и детайлност“, казва водещият автор на проучването Константинос Хараламбос от Импириъл колидж в Лондон. „Това, което наблюдаваме, е мантия, обсипана с древни фрагменти. Оцеляването им до наши дни ни показва, че мантията на Марс се е развивала бавно в продължение на милиарди години“, добавя той.

Спускаемият апарат InSight, който постави първия сеизмометър на повърхността на Марс през 2018 г., е регистрирал 1319 земетресения по време на мисията си, осигурявайки данни, които правят тези открития възможни, поясняват от НАСА.

