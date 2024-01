Дейвид Камерън поиска от Москва да каже къде се намира руският опозиционер Кара-Мурза

Русия трябва да внесе яснота къде се намира руският опозиционер, който има и британско гражданство - Владимир Кара-Мурза. Това поиска британският министър на външните работи Дейвид Камерън.

Последните 4 месеца Кара-Мурза, който излежава 25-годишна присъда по обвинения за държавна измяна, беше в наказателна колония в Омск. 42-годишният политик и журналист отрича вината си. От вчера местонахождението му е неизвестно.

Russia must urgently provide Vladimir Kara-Murza's lawyers with his whereabouts, following reports that he has been moved from Omsk to an unknown location.



I'm deeply concerned for Mr Kara-Murza – a British national imprisoned in Russia for speaking out against the invasion of…