Първо заседание на парламента след ваканцията

Започна първото пленарно заседание на Народното събрание за 2026 г. след 3-седмична ваканция. В първия работен ден на депутатите фокусът ще бъде върху разглеждането на промените в изборното законодателство.

В правната комисия в НС депутатите ще разгледат за първо четене промените предложени в края на миналата година от ПП-ДБ. Те предвиждат въвеждане на изцяло машинно гласуване. В мотивите се посочва, че така значително ще се намалят недействителните гласове и ще има намаляване на броя на сгрешените изборни протоколи.

Вносителите от ПП-ДБ очакват с промените да се повиши прозрачността в изборния процес и да има по-точно и бързо отчитане на изборните резултати.

От "Възраждане" също се обявиха за 100% машинно гласуване и пълно контролно броене на разписките от машините на предстоящите избори.

От ИТН предлагат гласуване с нови машини. От партията твърдят, че имало възможност те да бъдат доставени преди вота, който се очаква да бъде в края на март.

Предстои правната комисия да гласува и предлаганите промени за второ четене, като е изготвен общ законопроект от внесените предложения на "Възраждане", ИТН, БСП, "Демократична България" и "Продължаваме Промяната".

Ето какво казаха на влизане в парламента някои от депутатите:

Делян Добрев - депутат от ГЕРБ-СДС: "Аз ви казах, че съм против промяната в Изборния кодекс, защото тоева не се прави 2 месеца преди изборите, но пък преминаването към еврото върви перфектно. Ивайло Мирчев - депутат от ПП-ДБ: "Очакваме това, което ГЕРБ и ДПС са подготвили, да откраднат изборите, да сложат скенерите, доста спорна технология и приложение и да не се съобразят с нашето искане за 100% машинен вот." Атанас Атанасов - депутат от БСП-ОЛ: "От БСП ясно сме заявили, че трябва да има някаква промяна в Изборния кодекс. Машинен вот - да, но с какви машини, има ли вариант за сканиращи машини, такива с каквито се гласува в САЩ, Русия и много други държави, които гарантират спокойствие на по-възрастните хора." Николай Радулов - депутат от МЕЧ: "Нека да видим какво ще се случи, защото очакванията са едно, нещата се развиват по друг начин през последните месеци. Надявам се всичко да е за добре, наглостта отстъпва пред желанието на хората, каквото и да се случва ще е в полза на хората."

В началото на заседанието парламентът почете с минута мълчание паметта на легендарния Димитър Пенев. Петата сесия на 51-вото Народно събрание започна с химна на Република България, а при химна на ЕС по традиция депутатите от "Възраждане" демонстративно седнаха на местата си.

