БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Собственикът на автобуса, спрял пред тира на АМ...
Чете се за: 01:10 мин.
12 станаха жертвите при тежката катастрофа край Зимница,...
Чете се за: 04:35 мин.
Премиерът Румен Радев за тежката катастрофа край Зимница:...
Чете се за: 02:22 мин.
Магистрала "Тракия" остава затворена в двете...
Чете се за: 03:47 мин.
Премиерът Радев призова за спиране на огъня в Черно море,...
Чете се за: 06:12 мин.
Урсула фон дер Лайен: Европа стои твърдо с България
Чете се за: 01:05 мин.
Две са тежките катастрофи на АМ "Тракия" - в...
Чете се за: 03:02 мин.
Иван Василев: Съкратени са 200 служители в Министерството...
Чете се за: 10:00 мин.
Тежка верижна катастрофа с десетки автомобили затвори АМ...
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тежка катастрофа на АМ "Тракия" *** 12 души са загинали, а 51 са ранени. В инцидента са участвали 86 превозни средства ***
В развитие

ТЕЖКА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА АМ "ТРАКИЯ"

Деветима пострадали при тежкия пътен инцидент са приети в МБАЛ – Сливен към ВМА

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Запази
верижна катастрофа магистрала тракия жертви десетки пострадали снимки
Слушай новината

Девет души, пострадали при тежкия пътен инцидент днес на автомагистрала „Тракия“, са приети за лечение в МБАЛ – Сливен към Военномедицинска академия (ВМА).

Пациентите са със средно тежки травми, без опасност за живота. Те са разпределени в различни клиники и отделения на лечебното заведение – трима в Отделението по анестезиология и интензивно лечение, един в Клиниката по ортопедия, четирима в Клиниката по хирургия и един в Клиниката по неврология.

Продължават диагностичните изследвания, медицинските прегледи и консултации за уточняване на състоянието им и определяне на последващото лечение. При необходимост двама от пострадалите могат да бъдат транспортирани утре (11 ноември 2026 г.) до МБАЛ – София към ВМА за продължаване на лечението.

В спасителната и евакуационната дейност са участвали два медицински екипа от МБАЛ – Сливен към ВМА и три екипа за медицинска евакуация от ВМА, които са осигурили необходимата медицинска помощ и транспортирането на пострадалите.

#болницата в Сливен #магистрала "Тракия" #верижна катастрофа

Водещи новини

12 станаха жертвите при тежката катастрофа край Зимница, утре е ден на траур
12 станаха жертвите при тежката катастрофа край Зимница, утре е ден...
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Собственикът на автобуса, спрял пред тира на АМ "Тракия": Извадихме късмет по време на трагедия Собственикът на автобуса, спрял пред тира на АМ "Тракия": Извадихме късмет по време на трагедия
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Вижте как изглежда катастрофата край Зимница отвисоко (СНИМКИ) Вижте как изглежда катастрофата край Зимница отвисоко (СНИМКИ)
Чете се за: 00:15 мин.
Регионални
86 превозни средства са участвали във верижната катастрофа край Зимница 86 превозни средства са участвали във верижната катастрофа край Зимница
Чете се за: 06:40 мин.
У нас
Откриха гореща линия за близки на пострадалите в катастрофата АМ...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Магистрала "Тракия" остава затворена в двете посоки в...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Премиерът Радев призова за спиране на огъня в Черно море, Урсула...
Чете се за: 06:12 мин.
У нас
БАБХ затвори обект на голяма търговска верига във Видин: Откриха...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ