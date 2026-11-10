Деветима пострадали при тежкия пътен инцидент са приети в МБАЛ – Сливен към ВМА

Девет души, пострадали при тежкия пътен инцидент днес на автомагистрала „Тракия“, са приети за лечение в МБАЛ – Сливен към Военномедицинска академия (ВМА).

Пациентите са със средно тежки травми, без опасност за живота. Те са разпределени в различни клиники и отделения на лечебното заведение – трима в Отделението по анестезиология и интензивно лечение, един в Клиниката по ортопедия, четирима в Клиниката по хирургия и един в Клиниката по неврология.

Продължават диагностичните изследвания, медицинските прегледи и консултации за уточняване на състоянието им и определяне на последващото лечение. При необходимост двама от пострадалите могат да бъдат транспортирани утре (11 ноември 2026 г.) до МБАЛ – София към ВМА за продължаване на лечението.

В спасителната и евакуационната дейност са участвали два медицински екипа от МБАЛ – Сливен към ВМА и три екипа за медицинска евакуация от ВМА, които са осигурили необходимата медицинска помощ и транспортирането на пострадалите.