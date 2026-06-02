Димитър Кисимов не успя да продължи към третия кръг на сингъл при юношите на "Ролан Гарос"

По-късно днес Димитър Кисимов и Конър Дойг ще стартират в турнира на двойки. Двамата ще се изправят срещу представителите на домакините Дамиен Клерк и Матис Мартен.

Димитър Кисимов отпадна във втория кръг на сингъл при юношите на тенис турнира "Ролан Гарос".

След като не изпита затруднения в откриващия си мач в неделя, този път 18-годишният българин отстъпи на Конър Дойг (Република Южна Африка) с 4:6, 5:7 за час и половина на корта.

Двамата се познават добре, тъй като заедно спечелиха юношеската надпревара на двойки на Откритото първенство на Австралия през януари. Южноафриканецът обаче се възползва от това по-успешно и се поздрави с крайния успех.

В първите два гейма от срещата двамата си размениха по един пробив, но вторият брейк за частта, дело на Конър Дойг в седмия гейм, се оказа решаващ. Кисимов имаше възможност да върне пробива при изоставане от 4:5, но опонентът му отрази брейкбола и впоследствие поведе в резултата.

Във втория сет Дойг отрази три точки за пробив, с които Кисимов можеше да поведе с 2:0, но впоследствие българинът все пак успя да реализира брейк, стигайки до 4:2. Последваха равенства при 4:4 и 5:5, а Кисимов дори спаси мачбол при 4:5. В крайна сметка представителят на африканската страна осъществи нов пробив, за да направи 6:5 и да затвори срещата на собствен сервис.

По-късно днес Димитър Кисимов и Конър Дойг ще стартират в турнира на двойки. Двамата ще се изправят срещу представителите на домакините Дамиен Клерк и Матис Мартен.

Димитър Кисимов с убедителна победа при юношите на "Ролан Гарос"
Димитър Кисимов с рекордно класиране в световната ранглиста при юношите
Иван Иванов продължава рекордния си престой като лидер в световната ранглиста при юношите
