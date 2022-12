Димитров и Шиникова стартират на United Cup утре сутрин

Първото издание на турнира за смесени отбори United Cup в Австралия започва в ранните часове на 29 декември.

Пърт, Сидни и Бризбейн приемат мачовете в дебютния тенис турнир. 18 отбора разделени в шест групи ще вземат участие в надпреварата. По-специални за България са мачовете в Пърт, където играе нашият тим начело с Григор Димитров.

Отборът на България ще започне участието си в надпреварата срещу тима на Гърция в група А. В 06:00 ч. българско време ще започне срещата на Изабелла Шиникова с Деспина Папамихаил. След този мач на корта в RAC Arena един срещу друг ще излязат лидерите на двата отбора Григор Димитров и Стефанос Циципас.

За България ще се състезават още Виктория Томова, Гергана Топалова, Димитър Кузманов, Адриан Андреев и Александър Лазаров. Другият отбор в нашата група е този на Белгия.

