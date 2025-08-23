Днес се отбелязва Европейският ден в памет на жертвите на престъпленията на сталинизма и нацизма

Европейският ден на възпоменание на жертвите на престъпленията на сталинизма и нацизма се отбеляза днес.

Денят е обявен с резолюция на Европейския парламент и се отбелязва от 2009 година, „за да се запази паметта на жертвите на масово депортиране и изтребление, като същевременно се насърчи по-енергично демокрацията и се защити мирът и стабилността в Европа".

Денят съвпада с годишнина от подписването в Москва, СССР, на Договор за ненападение между СССР и нацистка Германия, пактът "Рибентроп-Молотов" през 1939 г.