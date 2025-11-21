Драгомир Стойнев: Конституцията е най-важният документ, а решението на КС – задължително за уважение

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Не се крием от дебат за еврото, заяви той   

БСП уважава решенията на Конституционния съд и държавния основен закон, заяви депутатът Драгомир Стойнев в "Денят започва", подчертавайки, че голяма част от авторите на действащата Конституция са именно представители на левицата.

По думите му е важно да се разясни, че решението на КС не засяга това дали референдум за еврото е „за“ или „против“, а единствено процедурата по допустимост на въпроса.

Стойнев коментира, че председателят на Народното събрание Наталия Киселова не е „отхвърлила“ референдума, а е следвала закона, според който не се провеждат допитвания по теми, свързани с международни договори и данъчна политика.

„Тя преценява дали въпросът може да бъде гледан в парламента или не, защото касае международни договори“, обясни той.

Според него хипотетични въпроси, като премахване на ДДС, също биха били недопустими.

Депутатът заяви, че БСП никога не се е отказвала от позицията си за членството на България в еврозоната. Той припомни, че именно кабинет на левицата е въвел страната в ЕС.

„След 1 януари България става завинаги част от европейското семейство“, заяви Стойнев и подчерта, че десните партии са пропуснали да допринесат за ключовите етапи по европейската интеграция.

По думите му темата за референдума е приключена, а бъдещи инициативи са изцяло в правомощията на президента.

„Процедурата е приключила. Ако президентът много желае – нека опита отново, но въпросът е противоконституционен“, каза той.

Стойнев защити бюджета, описвайки го като най-социалния от години.

„Всички предизборни предложения на БСП започват да се случват“, заяви той, включително увеличението на заплатите и социалните плащания.

Той призна, че има писмо от работодателските организации, недоволни от предстоящото повишение на осигуровките, но подчерта, че системата е разходопокривна и има дефицит от 12 млрд. лева.

На критиката, че държавните служители не плащат пълни осигуровки, Стойнев отговори, че бюджетът е „честен към всички“ и че предстои по-широка реформа, включително изваждане на социалното подпомагане от осигурителната система.

Той подчерта, че заплатите навсякъде се увеличават с 5%, като учителите запазват целта 125% от средната работна заплата.

„Разбирам протестите на държавните служители. Има сфери, които са по-ощетени и трябва да се направят сметки за по-големи увеличения“, добави той.

По отношение на растящия държавен дълг Стойнев заяви, че България остава сред държавите с най-ниски дългове в ЕС като дял от БВП.

„Това не е проблем, който да задуши икономиката“, убеден е той, като подчерта, че част от дълга покрива стари задължения, но въпреки това страната трябва да избягва влизане в дългова спирала.

Той настоя за промяна на плоския данък и въвеждане на прогресивно облагане от следващата година:

„Не може държава в еврозоната да има 10% данък. Това е финансов дъмпинг.“

По темата за протеста на младите лекари, Стойнев заяви, че протестът е бил „подкрепен от опозицията“, но проблемът е реален. Той посочи, че системата е търговска по закон и БСП е против този модел. Новите 260 млн. лева трансфер към НЗОК ще бъдат насочени единствено към държавните, общинските и областните болници.

За назначението на Румен Спецов за особен управител на „Лукойл“, Стойнев заяви, че предложението е на Съвета за управление:

„Той е проверен човек, в когото се има доверие.“ Според него ключовата цел е финансовите потоци да не финансират войната в Украйна.

Стойнев обясни, че държавата може да изкупи рафинерията, ако руската страна се съгласи, и да я включи в структурата на Българския енергиен холдинг:

„Много държави имат държавни петролни компании. Само у нас се твърди, че било невъзможно.“

На обвинения от „Възраждане“, че администрацията на вицепремиера Атанас Зафиров е излишна, Стойнев отговори:

„Десет души администрация няма да решат проблемите на държавата. Но разбирам, че Зафиров ги дразни – той е единственият вицепремиер, приет от китайския президент.“

По думите му голяма китайска делегация пристига утре и инвеститорите се срещат именно с БСП чрез Зафиров.

„Докато други ги гонят по коридорите за снимки, ние вършим реалната работа“, заяви той.

Вижте целия разговор тук.

