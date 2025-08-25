Душан Керкез: Не съм имал по-труден момент

ЦСКА продължава с грешките стъпки и все още не знае какво е победа през новия сезон в Първа лига. Тимът от Борисовата градина отстъпи пред ЦСКА 1948 с 0:1 на Националния стадион „Васил Левски“. Старши треньорът Душан Керкез заяви, че не е имал по-труден момент.

"Този мач е по-добър от всички - с тази енергия. Извинявам се на феновете, че загубихме. Днес бяхме по-близо до отбора, който искаме да бъдем във всеки мач. Изпуснахме два-три шанса. През първото полувреме направихме две малки грешки и ни вкараха гол. Жалко за момчетата. Когато няма резултати, е много трудно", каза той.

"Сигурно трябва да вкарваме голове, за да печелим. Всички видяха днес, че имаше добри комбинации, шансове. Заслужавахме да вкараме, но така се случи", добави наставникът.

"Усещам напрежението, защото няма победи. Знаем, че пътят е тежък, труден, но когато се прави нещо ново и трябва всичко да се смени, разучаваме всички футболисти“, сподели босненецът.

"Преди всеки мач може да има нови футболисти. Има много примери за големи отбори, които са имали повече време и накрая всичко се оправя. Сигурен съм, че ЦСКА може отново да стане най-добър в България. Трудно е, но е важно всички да даваме всичко" призова той.

"Не съм имал по-труден момент - да нямам резултати в толкова мачове. Уча се от този момент, искам да се променя. В предишните мачове нямаше енергия и повече грешки, но този път бяхме по-добре", завърши Керкез.