Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с убедителен резултат от 71,82 на сто. Това сочат данните на Централната избирателна комисия при 100% обработени протоколи от СИК.

За Илияна Йотова и Кирил Вълчев са гласували 28 193 избиратели, като до урните във вчерашния ден отидоха общо 39 327 души.

Двойката Андрей Гюров – Георги Кандев получава 25,32 % от вота. С "Не подкрепям никого" са гласували 1123 души или 2,86 на сто от активните избиратели.

Избирателната активност в област Добрич на балотажа беше с близо 5 на сто по-висока от първия тур. Изборният ден вчера приключи с 23,04 % при 18,5% на 25 октомври.