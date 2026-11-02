БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава...
Чете се за: 00:42 мин.
Мащабен ремонт на Централна гара София от днес –...
Чете се за: 02:07 мин.
Първата жена президент на България: Пътят на Илияна...
Чете се за: 04:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България избра първата жена президент * * * Илияна Йотова спечели убедително пред Андрей Гюров * * * ЦИК при 100% обработени протоколи: Йотова получава 57,57%, Гюров е втори с 39,48%
В развитие

БЪЛГАРИЯ ИЗБРА ПРЕЗИДЕНТ

Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с убедителен резултат от 71,82%

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Надежда Карапанчева
A+ A-
9697
Чете се за: 00:52 мин.
Запази
двойката йотова вълчев печелят вота област добрич убедителен резултат 7182 сто
Слушай новината

Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с убедителен резултат от 71,82 на сто. Това сочат данните на Централната избирателна комисия при 100% обработени протоколи от СИК.

За Илияна Йотова и Кирил Вълчев са гласували 28 193 избиратели, като до урните във вчерашния ден отидоха общо 39 327 души.

Двойката Андрей Гюров – Георги Кандев получава 25,32 % от вота. С "Не подкрепям никого" са гласували 1123 души или 2,86 на сто от активните избиратели.

Избирателната активност в област Добрич на балотажа беше с близо 5 на сто по-висока от първия тур. Изборният ден вчера приключи с 23,04 % при 18,5% на 25 октомври.

#България избра президент #президентски избори 2026 г. #област Добрич #изборни резултати #Добрич

Водещи новини

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Чете се за: 00:42 мин.
Политика
Йотова: С 30-годишна биография в политиката не се е намерил човекът, който да ми казва какво да правя (ОБЗОР) Йотова: С 30-годишна биография в политиката не се е намерил човекът, който да ми казва какво да правя (ОБЗОР)
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Липса на адвокат спря дело срещу прокурорския син Васил Михайлов на втора инстанция Липса на адвокат спря дело срещу прокурорския син Васил Михайлов на втора инстанция
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Сметната палата внесе в НС одитните доклади за социалните плащания, публичните финанси и АПИ – какви нарушения са открити? Сметната палата внесе в НС одитните доклади за социалните плащания, публичните финанси и АПИ – какви нарушения са открити?
Чете се за: 04:20 мин.
Политика
"Няма радиация, запазете спокойствие": Кибератаки...
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Световните медии коментират изборната победа на Илияна Йотова и...
Чете се за: 08:07 мин.
У нас
Реакциите в изборната нощ: Не очаквахме такава разлика, каза Андрей...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Мащабен ремонт на Централна гара София от днес – въвеждат се...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ