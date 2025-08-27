Един загинал и шестима ранени при стрелба в училище в Минеаполис

Все още не са ясни причините за атаката
Един човек е загинал, а шестима са ранени при стрелба в католическо училище в Минеаполис. Все още не са ясни причините за атаката. Американски медии съобщават, че нападателят се издирва.
Според губернатора на Минесота Тим Уолц в католическото училище "Ануншън" в Минеаполис е съобщено за стрелба.
"Моля се за нашите деца и учители, чиято първа учебна седмица беше помрачена от този ужасяващ акт на насилие", написа в социалните мрежи говорителят на Минесота Тим Уолц в социалните мрежи.