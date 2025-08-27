Един загинал и шестима ранени при стрелба в училище в Минеаполис

Един човек е загинал, а шестима са ранени при стрелба в католическо училище в Минеаполис. Все още не са ясни причините за атаката. Американски медии съобщават, че нападателят се издирва.

Според губернатора на Минесота Тим Уолц в католическото училище "Ануншън" в Минеаполис е съобщено за стрелба.