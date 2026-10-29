Единственият дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров – в ефира на БНТ

Единственият дебат между кандидатите за президент на Република България Илияна Йотова и Андрей Гюров – на живо в ефира на Българската национална телевизия. Водещ е Поли Златарева.

Обществената телевизия дава възможност посланията на Илияна Йотова и Андрей Гюров от единствения им дебат в национален ефир да достигнат до възможно най-широка аудитория преди балотажа в неделя, 1 ноември.

Освен в ефира на БНТ 1 зрителите могат да гледат дебата на живо и БНТ 4, в новинарския сайт bntnews.bg, във Фейсбук страницата на "По света и у нас" и в YouTube канала на Българската национална телевизия.

Дебатът обхвана важните за обществото теми, в които основна роля играе президентската институция, както и политики, виждания и ценности на кандидатите.

Ниската избирателна активност всъщност е следствие на това, че през цялата кампания хората биваха плашени с война, с измислени врагове и нормалната реакция да се приберат вкъщи. Аз обаче няма да ги плаша и искам да кажа нещо друго – че България може и заслужава много повече. Това заяви в началото на дебата кандидатът за президент Андрей Гюров.

Андрей Гюров, кандидат за президент: "Президентската институция в момента е като едно пиано в хола – хората го заобикалят, но никой не свири на него. А президентът може да направи много. Президентът може да събере около една маса таланта на нацията, младите хора, предприемачите, учените и да ги обедини около проблемите, които са по-големи от един мандат и по-големи от ежедневните политически борби. Това, което може да направи президентът – той може да бъде противотежест на една власт, когато се самозабравя. В момента, когато имаме една партия, която държи мнозинство в парламента и изпълнителната власт. Затова е много важно – излезте, гласувайте, заведете някой с вас."

„Ще започна с една огромна благодарност към всички български граждани, които излязоха на 25 октомври и гласуваха. И ще ги призова да упражнят най-човешкото право, едно от най-големите човешки права – гласуване и избор. И очаквам те да бъдат следващата неделя много повече“, каза кандидатът за президент Илияна Йотова.

Илияна Йотова, кандидат за президент: "А тъй като господин Гюров започна музикалната тема, аз ще кажа, президентската институция от много време насам, от началото на 2017 година, господин Гюров, е едно много добре акордирано пиано, което свири мелодии, които хората очакват, на които хората харесват и които не са в крещено така, както крещяха много други около нас през цялото време."

По повод подкрепата и търсенето на гласове за втория тур, Йотова припомни, че зад нейната кандидатура е застанала „Прогресивна България“, БСП, ВМРО, НДСВ, от партията на доктор Дертлиев и много широк инициативен комитет, в който има хора, които на парламентарни избори гласуват за различни партии. Но, които подкрепиха нашата кандидатура, защото винаги са работили за България. И защото ние винаги сме работили заедно, за да имат добри резултати за страната ни.

Още от самото начало Андрей Гюров и Георги Кандев са решили тази кандидатура да е изцяло на граждански принцип.

Андрей Гюров, кандидат за президент: "Ние изградихме един много широк инициативен комитет, в който няма хора, които са обвързани политически, няма политически лидери за разлика от инициативния комитет на г-жа Йотова, няма и представители на Държавна сигурност. И мисля, че това се припозна от българските граждани. А до колко пианото е било добре акордирано, ние виждаме в загубата на огромна маса от гласове от парламентарните избори досега. Ние никога не сме търсили подкрепа от партийни централи и от партийни лидери. Ние се обръщаме към българските граждани и очакваме тяхната подкрепа."

ВЪНШНА ПОЛИТИКА

По отношение на българската външна политика Гюров каза, че принципът е много прост и обясни защо:

Андрей Гюров, кандидат за президент: "Когато не сме една голяма сила, естествено трябва да разчитаме на това, че правилата важат еднакво за всички и най-основният принцип в международното право е, че границите не се променят със сила. Това е основният принцип и ние трябва да го следваме независимо от това за кой конфликт става въпрос, защото това е нашата застраховка. Ако позволим и се съгласим в един конфликт да бъдат преместени границите така, както са установени, това ще означава, че нито една друга държава независимо на кой континент е след това няма да бъде сигурна за своя суверенитет, за своята териториална цялост."

Не приемам простия принцип „Ние сме, не сме голяма сила“. Ние сме равнопоставен член на Европейския съюз, каза Илияна Йотова. Нашият глас е точно толкова равен, колкото на всички останали държави в Европейския съюз, както впрочем като суверенна държава и на международната сцена, допълни тя.

Ако на всичко казваш да, както десетилетия наред се случваше в България, тогава ти си просто безгласен. Аз ви уверявам, че тогава и просто никой не обръща внимание на българската позиция или въобще на каквато и да било друга.

Илияна Йотова, кандидат за президент: "Но времената много се промениха. Времената се промениха и в Европейския съюз. И днес, колкото си по-убедителен в това, което казваш, да, то може да не противоречи на нещо написано някъде в някой бюрократичен кабинет. Но когато ти си достатъчно добре подготвен, можеш много лесно да намериш съюзници и да промениш политики. Това не е антиевропейска политика. Напротив, това е начин и стил на работа, в която правиш европейската политика още по-силна."

Илияна Йотова припомни, че е поставила въпроса за сигурността в Черно море пред Общото събрание на ООН.

Илияна Йотова, кандидат за президент: "Направих го пред лидери на 193 държави. Защото те много добре знаят, че от тези пътища през Черно море до голяма степен зависи продоволствената сигурност поне на два континента още. Защото знаят, че корабите трябва да бъдат застраховани и тези застраховки растат тогава, когато не е достатъчно безопасно плаването. Защото все по-малко компании искат да използват тези трасета. Говорих за всичко това. И мисля, че когато се върнах в България, щях да получа поне едно одобрение."

Вторият принцип, според Андрей Гюров, е да се работи със съюзници и обясни:

"Когато сме на масата в Европейския съвет – там има 27 души и когато сме един срещу 26, нашият глас не е силен. Това не е силна позиция, ние трябва да работим за това да изграждаме коалиции, да говорим със съюзници преди да имаме нужда от тяхната подкрепа."

Като пример той посочи френското предложение за Република Северна Македония:

"Тогава, когато ние седяхме отстрани с вето, всички от целия ЕС бяха срещу нас. С френското предложение, това, което ние успяхме да направим всъщност, е да сменим въпроса – не България срещу ЕС, а РСМ срещу ЕС, т.е. ние успяхме да направим нашата позиция – позиция на ЕС и това ни постави в много по-силна позиция, отколкото когато налагаме вето."

Според Илияна Йотова всички международни решения, изявления и навсякъде, където участва, всичко пречупва преди всичко през националния интерес на България. По повод войната в Украйна, Йотова коментира:

"Аз винаги съм била на мнение, че трябва в Европейския съюз, ние като голямото европейско семейство, 27 държави, да имаме своето предложение за това как да изглежда мира в Украйна. За съжаление до този момент, ние нямаме нито ред в това отношение, да не говорим, че Европа в момента, казвам с голямо съжаление, е леко изтикана от целия този процес."

Тя опроверга и казаното от Андрей Гюров, че България е излязла от споразумение за защита от дронове:

"Не зная какво имате предвид като казвате системата за защита от дронове, може би това ми е въпросът към вас, защото тук трябва да се внесат много сериозни уточнения. И, второ, аз не си спомням кога България за нещо е налагала вето. Напротив, ние сме участвали в изработването на всички документи, във всички формати, в които участваме."

Правителството подаде документите за участие в тази програма, припомни още Йотова. Да, имаше изявление на министъра на отбраната колко ще струва на България и въпреки това, не записахме там своето участие. Освен това има още много други системи, като системата ИРИС, например, в която участваме.

НАПРЕЖЕНИЕТО В ЧЕРНО МОРЕ

Във връзка с напрежението в Черно море от последните седмици Гюров обясни как би действал като главнокомандващ на въоръжените сили на България:

"В този случай е много важно да се каже, че самата резолюция на ООН всъщност предвиждаше да се прекратят военните действия и нашата позиция, която първо беше в подкрепа, а след това г-жа Йотова се разграничи от позицията и явно така се чува силния български глас, когато заявяваме едно нещо, а след това го опровергаваме в собствената си Фейсбук страница. Това не е силна позиция. И ако тези неща работеха, тогава ние сега щяхме да имаме по-добра ситуация на сигурност в Черно море. Но в крайна сметка пожелание за мораториум всъщност не е отбранителна стратегия, мълчанието не е отбрана."

Илияна Йотова от своя страна припомни, че след атаките с дронове в Черно море, България е потърсила и получила помощта на нашите партньори, както от Европейския съюз, така и на НАТО.

„Направихме много сериозни дипломатически совалки. Президентът на Турция, президентът на Румъния, срещи на ниво външни министри. Вчера среща на ниво министри на отбраната между трите държави - Румъния, Турция и България, защото точно трите държави описват това трасе. Оттук нататък ще има среща за сигурността на Черно море. Искам да направя още една стъпка напред и предлагам наистина да има среща за сигурността и мораториум върху бойните действия в Черно море между всичките шест държави. Това са България, Румъния, Турция, Грузия, Украйна и Русия."

Йотова беше категорична, че решението както за спирането на атаките в Черно море, така и на войната не е временно примирие:

"Дълги години след 2022 г. се смяташе, че мирът може да дойде чрез сила. Слава богу, че всички се убедиха, че това не е възможно. Впрочем, позицията на президентската институция още от края на февруари, от 24 февруари до днес, е непроменена. И тя е, че мир може да дойде само чрез преговори. Наливането на повече средства в Украйна, наливането на повече възможности за все нови и по-съвършени оръжия, всъщност води единствено и само до нови разрушения, до гибелта на много млади хора, на много невинни хора, на хора и от двете страни, на хора православни, на хора славяни. Сега трябва да говорим за споразумение за цялостен мир. Без Русия това нещо няма как да стане. Няма как да се тръгне на тези преговори."

Андрей Гюров отбеляза, че когато се говори на нашите отбранителни способности, трябва да се говори доколко те са навременни и доколко са ефективни:

"Ако ние само купуваме системи, които са скъпи и които ще дойдат след години, даже не знаем каква ще е тяхната ефективност, това не подобрява нашите защитни способности. Ние трябва да вървим в посока, в която такива системи ние участваме в тяхното развитие, защото войната се променя всеки ден, начина на водене на война се променя и ако искаме да сме максимално защитени, трябва да бъдем наистина там, където се развиват тези технологии, а работим с тях и да създаваме от една страна работни места с високи доходи тук в България, и от друга страна да бъдем по-защитени като имаме по-развити и по-съвременни технологии."

ОТНОШЕНИЯТА СЪС СКОПИЕ

Политиката със Северна Македония трябва да продължи такава, каквато е била, категорична беше Илияна Йотова.

"Нищо не се е подобрило от момента на подписването на това споразумение до този момент както по отношение на езика на омразата, както по отношение на преследване на хора с български корени. Последният случай с делото на господин Пендиков и оправдаването буквално на биячите му е ясно доказателство в тази посока. Но ние ще продължаваме да настояваме и пред нашите европейски партньори за това споразумението и европейските политики да бъдат изпълнени."

В мое лице виждате човек, който няма да отстъпи и на сантиметър от това, което вече е договорено, въпреки че Скопие прави много сериозни опити да слагат на страна определени протоколи, допълни Йотова.

"Добре, че така стана тази дискусия, защото когато господин Кирил Петков беше министър-председател, съвсем спокойно мога да заявя пред нашите български граждани, че българската позиция буквално беше спасена в 12 без 5, тъй като той щеше да предаде българската позиция. И тогава ще напомня само, че се състоя една изключително спешна среща, консултативна, пред тогавашния президент, господин Румен Радев, който осуети тази възможност. Иначе до сега нашите интереси и правата на българите там нямаше да бъдат защитени."

Според Гюров въпросът с френското предложение за РСМ е особено интересен, за да се проследи как се променя позицията на президентската институция преди и след приемането на това споразумение:

"Аз бях председател на ПГ и вносител на това споразумение в Народното събрание. И тогава си спомняме каква беше атаката срещу правителството, срещу това споразумение. А това, което ние успяхме да направим е да защитим интереса на българските граждани и да направим българската позиция част от общоевропейската позиция. Тогава понесохме много нападки и обвинения, че се предава българския интерес. сега, когато имаме френското споразумение, постфактум всички партии и в Европейския парламент се подкрепя безапелационно и се казва, че това едно добро решение за България."

Андрей Гюров подчерта, че европейската позиция е, че българите трябва да бъдат включени в Конституцията на Република Северна Македония и така да бъдат защитени техните права:

"Фактите сега са, че имаме едно споразумение, което всички подкрепят, включително и тези, които тогава го нападаха."

ПРАВОМОЩИЯТА НА ДЪРЖАВНИЯ ГЛАВА

Андрей Гюров не би инициирал промени в Конституцията и "домовата книга" като такава е свършила своята работа:

"Важно е да я има "домовата книга", защото в определени ситуации се получава така, че един човек да може да има цялата власт в държавата и това води до изкривявания. Това не е духът на Конституцията. В нея трябва да има контрол и баланс и именно затова тези промени внасят този търсен баланс в Конституцията. не вярвам, че президентската институция трябва да има повече правомощия, а те трябва да бъдат използвани от президента с повече отговорност, с повече активност да се търси по-скоро обединение на българските граждани, отколкото разделение."

Ако искаш повече правомощия като президент, или не познаваш добре Конституцията, или си жаден за власт, аз смятам, че президентът на страната има достатъчно правомощия, каза Илияна Йотова.

„Тази позорна домова книга трябва да бъде премахната, трябва да се огледат много внимателно текстовете как занапред се формира служебния кабинет, така че президентът наистина да има избор, когато трябва да поеме тази отговорност."

Тя призна, че когато е предложила на Андрей Гюров поста на служебен премиер, никой друг не поел отговорността. По повод дали управлението на ръководеното от Гюров е било успешно, както и той самият обяви, Йотова допълни:

"Господин Гюров, позволете ми един приятелски съвет. Нека другите да дават оценките за вас. Да, вие се справихте с изборите и аз съм достатъчно коректен, честен човек. Казах веднага след като изборите бяха проведени. Оттук нататък започва голямото "но". Защото по време на вашето управление най-много се вдигнаха цените, по време на вашето управление най-много скочи инфлацията, а вие са оказахте неспособен да се справите с това."

ЦЕНИ, ИНФЛАЦИЯ, ДОХОДИ

По думите на Андрей Гюров за първи път тази година покупателната способност на българските граждани спада и за първи път не сме сред трите най-големи държави в ЕС, които имат най-нисък дълг към БВП:

"Това, което трябва да направи един независим президент е да защити интересите на българските граждани. Ще следя в следващия бюджет дали се взимат допълнителни разходи, дали се взимат допълнителни дългове и за какво се използват. Бюджетът беше скрит преди изборите и ако е толкова добър, ние трябваше да видим подробности за него. Но това, което видяхме – допълнителна административна и данъчна тежест върху бизнеса и върху домакинствата от около 2 млрд. евро и никакви ефективни действия около по-ефективното разходване на средствата на държавата."

Според него това, което трябва да направи президентската институция е да събере синдикати и работодателски организации, за да се намери правилното решение и този компромис с ясно показване на къде са проблемите, какви са решенията и кой плаща сметката, за да не се налага след това да има вето.

Следващият бюджет ще го разпиша аз, защото дори да при някакво много сериозно стечение на лоши обстоятелства да спечелите изборите, бюджетът трябва да знаете, че се подписва до края на годината, каза Илияна Йотова. И допълни, че не може всичко при предишното правителство да е било наред, след като месец след като Румен Радев дойде на власт, ЕК да е обявила процедура на свръхдефицит на България:

"Сега правителството трябва да направи да се опита да намали този дефицит, и едновременно с това да не посяга на социалните придобивки на хората. И те правят точно това в момента. Първото нещо, което ще гледам в следващия бюджет, това са парите, доходите на най-бедните уязвимите хора. Това са парите за инвестиции, това са парите, с които българската икономика може да бъде подпомогната. Това са парите не толкова за намаляване на разходите, защото аз не съм такъв привърженик на малките бюджетни дефицити - почти няма държава в Европейски Съюз в момент да е под границата на трите процента, а по-скоро за това хората да живеят по-добре."

Затова смятам, че първите стъпки и по отношение на увеличение на пенсиите, по отношение на увеличение на заплатите на учителите и по това, че няма промяна в цените на топлото и на светлото, и за това, че ще ще се запазят доходите на хората, и за това че ще са взимат всички мерки, за да се подпомагат майките, и младите хора, и българското образование, аз смятам, че това са стъпки в правилната посока и ако ние сме хора на място, би трябвало да подкрепяме това.

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

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