Едва 2,56% гласували в Кърджалийско – има ли натиск хората да не стигнат до урните?

Рекордно ниска избирателна активност и сигнали за върнати хора, отишли до секциите да гласуват. Такава е картината към този час в Кърджалийска област.

Според много хора тези президентски избори са различни от всички други досега. На първият тур на президентските избори преди пет години, на 14 ноември 2021 г., избирателната активност в област Кърджали към 11.00 часа е била 8,59%. Днес до същия част беше 2,55%. В пъти по-малко хора отидоха да гласуват в общините Черноочене, Ардино, Момчилград, в малките населени места като село Мост, например в трите изборни секции до обед не бяха гласували и 2% от хората в избирателните списъци.

Причините - агитация, че тези избори не са важни, обида след като кмета на Кърджали, Ерол Мюмюн, 2 дни преди вота беше отведен в полицията да дава показания.

И не на последно място, сигнали, че кметове на населени места връщали избиратели, които искат да стигнат до секциите и да гласуват.

Ниази Вели, член на СИК, село Звиница: "Заставали са хора пред секциите и са казвали на хората да не гласуват. Трябваше досега 150 човека да са минали, да са минали 40, 50 станаха досега. - Хората в селото какво казват споделят ли с вас, подавали ли са сигнали за такъв натиск? Говорят си да, виждате, че не идват да гласуват. Открито никой не го прави сега- да дойдат и да кажат няма да гласувате, но просто не идват." Ася Тодорова, председател на 132 СИК, село Мост: "- Няма избиратели?! Няма. Казвам ви – 890 човека трябва да дойдат. - А колко са дошли? - 15. - Случвало ли се е друг път такава ниска избирателна активност до обяд? - Не. Обикновено до обяд е най-висока. - Имате ли обяснение логично защо се получава тази необичайна ситуация? - Не мога да отговоря."

Въпреки че се очакват нови данни за избирателната активност, прогнозите са, че те няма да се увеличат чувствително.

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