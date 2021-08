Експлозия до международното летище в Кабул

Съобщава се за експлозия до летището в Кабул. До момента няма данни за жертви и ранени.

Това стана след като серия от предупреждения от страна на различни държави за възможно и неизбежно нападение. Британският министър на въоръжените сили дори каза, че атаката ще е до часове.

Прессекретарят на Пентагона Джон Кирби потвърди, че е имало експлозия край международното летище Хамид Карзай в Кабул.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can.